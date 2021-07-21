"سنناقش فكرة إلغاء الأولمبياد إذا لزم الأمر"

الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 12:11

كتب : FilGoal

أولمبياد طوكيو

رغم بداية المنافسات بالفعل، لكن رئيس اللجنة المنظمة لـ أولمبياد طوكيو 2020 مازال لا يستبعد إلغاء الدورة حتى الآن بسبب عدوى كورونا.

وقال توشيرو موتو رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "سنراقب عدد الإصابات عن كثب، وسنناقش فكرة الإلغاء إذا لزم الأمر".

جاءت تصريحات توشيرو موتو في نفس اليوم الذي صرح فيه توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بأن "فكرة إلغاء الأولمبياد لم تكن مطروحة أبدا".

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موتو تابع تصريحاته في المؤتمر الصحفي "في هذه المرحلة قد ترتفع أو تنخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لذلك سنفكر فيما يجب أن نفعله إذا تغير الوضع".

كانت اللجنة أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن إصابة لاعبي كرة قدم من جنوب إفريقيا مقيمين في قرية الرياضيين بفيروس كورونا. كما ثبت إصابة لاعب كرة طائرة شاطئية تشيكي بالفيروس.

وتأكدت إصابة 71 شخصا من المشاركين في أولمبياد طوكيو، ومن بين هؤلاء لاعبون معتمدون.

أولمبياد طوكيو 2020 تأجلت لمدة عام كامل بسبب انتشار وباء كورونا، لتقام هذا الصيف بدلا من الصيف الماضي، وهو التأخير الأول في التاريخ الحديث للألعاب الذي يبلغ 124 عاما.

أولمبياد طوكيو طوكيو 2020
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