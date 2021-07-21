الكأس الذهبية – قطر تتصدر مجموعتها وتحديد مباريات ربع النهائي

تأهل منتخب قطر إلى ربع نهائي بطولة كأس أمريكا الشمالية "الكأس الذهبية" بعد تصدر المجموعة الرابعة من البطولة.

وفازت قطر على الهندوراس بهدفين مقابل لا شيء على ملعب “BBVA Compass"، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من البطولة.

سجل هٌمام أحمد، وعبد العزيز حاتم هدفا قطر في اللقاء.

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الفوز رفع رصيد قطر إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، وكأكثر منتخب ضيف في البطولة يجمع نقاط تاريخيا.

في المقابل، تجمد رصيد الهندوراس عند 6 نقاط في المركز الثاني، وتأهلت رفقة قطر، فيما ودع منتخبا بنما، وجرينادا البطولة.

وستلتقي قطر في ربع النهائي مع السلفادور فجر السبت المقبل، فيما ستلعب الهندوراس مع المكسيك.

وتلعب كوستاريكا مع كندا فجر الأحد، فيما تلعب أمريكا مع جامايكا بعدها.

وسيلعب المتأهل عن لقاء قطر والسلفادور، مع المتأهل عن لقاء أمريكا وجامايكا في نصف النهائي، فيما يلعب المتأهل عن لقاء الهندوراس والمكسيك، مع المتأهل عن لقاء كوستاريكا وكندا في نصف النهائي الآخر.

وصف المباراة

قطر تقدمت في الدقيقة الـ25 بعد بينية رائعة من أكرم عفيف إلى هٌمام أحمد، والذي سدد كرة صاروخية في الشباك من زاوية ضيقة مسجلا الأول.

وكادت قطر تسجل الثاني في الدقيقة الـ41 بعدما تحصل عبد الكريم حسن على ركلة جزاء.

أكرم عفيف سدد ركلة الجزاء، لكن لويس لوبيز حارس الهندوراس تألق وتصدى لها، ثم تابعها هٌمام أحمد وتصدى لها لوبيز مجددا، لينتهي الشوط الأول بتقدم قطر بهدف.

في شوط المباراة الثاني، أضافت قطر هدفا ثانيا في الدقيقة الـ90 عن طريق عبد العزيز حاتم بعد مرتدة رائعة قادها أحمد علاء الدين ومررها إلى هٌمام أحمد الذي انفرد ثم مرر إلى عبد العزيز حاتم ليسجل في المرمى الخالي مسجلا الهدف الثاني، ولينتهي اللقاء بفوز قطر بهدفين مقابل لا شيء.