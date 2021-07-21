استمرار عقدة كريس بول.. ميلواكي باكس يفوز بلقب NBA

حقق فريق ميلواكي باكس لقب دوري كرة السلة للمحترفين الأمريكي NBA، لأول مرة منذ 50 عاما.

واحتاج باكس لـ 6 مباريات ليهزمون منافسهم الغربي فينيكس صنز، بـ 4 مباريات مقابل مباراتين، في سلسلة النهائي.

وكرر صاحب الـ 26 عاما، اليوناني يانيس أنتيبوكونبو ما حققه الأسطورة كريم عبد الجبار، في قيادة الفريق للقب NBA.

وقاد يانيس فريقه للفوز 105-98 على ملعبه في المباراة السادسة، حيث سجل 50 نقطة وحصل على 14 كرة مرتدة rebound.

ومن خط الرميات الحرة حيث عانى معظم فترات الموسم، سجل يانيس 17 من 19 رمية حرة.

ولكن، انتصار يانيس عنى أن كريس بول أحد أساطير الدوري، وصاحب الـ 36 عاما، سيواصل البحث عن لقبه الأول.

نجم صنز أنهى للتو موسمه الـ 16 في NBA، دون تحقيق لقبه.

ويضم صنز، لعب منتخب مصر عبد الرحمن نادر، في صفوفه.