قبل 56 ساعة من إشعال الشعلة.. انطلاق منافسات طوكيو 2020

الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 10:24

كتب : FilGoal

انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، بمواجهة بين نساء اليابان وأستراليا في رياضة السوفت بول

قبل 56 ساعة من إشعال شعلة أولمبياد طوكيو 2020، انطلقت المنافسات بشكل فعلي بمواجهة بين نساء اليابان وأستراليا، في رياضة السوفت بول، الشبيهة لكرة القاعدة.

وضربت يونو يوكيكو، حاملة ذهبية أولمبياد 2008، أول ضربة في أولمبياد طوكيو، وقادت فريقها للفوز على أستراليا 8-1، حيث تود اليابانيات للحفاظ على ذهبيتهن في تلك اللعبة.

واستضاف ملعب فوكوشيما أزوما المواجهة، والذي قد تعرض لزلزال، وتسونامي، وكارثة نووية في 2011، ولكن الجهود اليابانية نجحت في أن يكون ضمن مصاف الملاعب المستضيفة للأولمبياد.

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وبشكل رسمي، تنطلق أولمبياد طوكيو يوم الجمعة المقبل.

وقبل ذلك التاريخ، يخوض منتخب مصر لكرة القدم مواجهة قوية ضد إسبانيا.

طالع أجندة كل المتسابقين المصريين في أولمبياد طوكيو من هنا

طوكيو 2020
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