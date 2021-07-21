تيلجراف: لوك شو لعب نصف الـ يورو مصابا بكسر في الضلوع

الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 00:00

كتب : لؤي فوزي

لوك شاو - إيطاليا ضد إنجلترا - نهائي يورو 2020

كشفت صحيفة تيليجراف الإنجليزية عن إصابة لوك شو لاعب منتخب إنجلترا بكسر في الضلوع أثناء خوضه يورو 2020.

وكان منتخب إنجلترا قد خسر في المباراة النهائية أمام إيطاليا بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفقا لتليجراف، فإن الظهير الأيسر كان قد تعرض للإصابة بكسر في الضلوع في مباراة دور الـ 16 أمام منتخب ألمانيا.

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ولكن اللاعب أكمل باقي البطولة متحاملا على آلامه في بقية البطولة أمام أوكرانيا، والدنمارك، وإيطاليا.

وتمكن شو من إحراز هدف إنجلترا الوحيد في المباراة النهائية أمام إيطاليا.

ويحصل شو حاليا على فترة راحة بعد خوضه للبطولة قبل العودة لمانشستر يونايتد والانضمام للتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وسيتم اختبار شو طبيا عند عودته من فترة الراحة، للوقوف على مدى قوة إصابته، ومعرفة ما إذا كان سيغيب عن فترة بداية الموسم.

يورو 2020 لوك شاو
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