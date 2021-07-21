تيلجراف: لوك شو لعب نصف الـ يورو مصابا بكسر في الضلوع

كشفت صحيفة تيليجراف الإنجليزية عن إصابة لوك شو لاعب منتخب إنجلترا بكسر في الضلوع أثناء خوضه يورو 2020.

وكان منتخب إنجلترا قد خسر في المباراة النهائية أمام إيطاليا بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفقا لتليجراف، فإن الظهير الأيسر كان قد تعرض للإصابة بكسر في الضلوع في مباراة دور الـ 16 أمام منتخب ألمانيا.

ولكن اللاعب أكمل باقي البطولة متحاملا على آلامه في بقية البطولة أمام أوكرانيا، والدنمارك، وإيطاليا.

وتمكن شو من إحراز هدف إنجلترا الوحيد في المباراة النهائية أمام إيطاليا.

ويحصل شو حاليا على فترة راحة بعد خوضه للبطولة قبل العودة لمانشستر يونايتد والانضمام للتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وسيتم اختبار شو طبيا عند عودته من فترة الراحة، للوقوف على مدى قوة إصابته، ومعرفة ما إذا كان سيغيب عن فترة بداية الموسم.