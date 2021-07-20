دي مارزيو: ميلان يجهز عرضا جديدا لضم ديوجو دالوت

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 23:54

كتب : FilGoal

إيفان بيريسيتش - إنتر - ديوجو دالوت - ميلان - كأس إيطاليا

كشف دي مارزيو صحفي شبكة "سكاي سبورت" أن نادي إيه سي ميلان يستعد لتقديم عرض جديد لمانشستر يونايتد للحصول على الظهير البرتغالي ديوجو دالوت.

ولعب ديوجو دالوت معارا مع ميلان الموسم الماضي ويرغب النادي الإيطالي في مد الإعارة من جديد مع خيار الشراء.

مانشستر يونايتد كان يرغب في إدراج بند إلزامية الشراء قبل أن يطلب 4-5 ملايين يورو كقيمة للإعارة من أجل الموافقة على الاكتفاء ببند أحقية الشراء.

أخبار متعلقة
رومانو: خطوة على صفقة تبادلية بين إشبيلية وتوتنام كالتشيو ميركانو: بيانيتش يخفض راتبه للرحيل من برشلونة دي مارزيو: مفاوضات متقدمة بين أتالانتا ويوفنتوس من أجل فرابوتا

ويبدو ميلان مهتم بضم اللاعب حسب دي مارزيو، وسيبدأ في التفاوض على قيمة الإعارة.

تقارير صحفية كانت قد ربطت مانشستر يونايتد بالتعاقد مع كيران تريبيه ظهير أتليتكو مدريد مما قد يسهل خروج دالوت.

وشارك دالوت في 34 مباراة مع ميلان الموسم الماضي في جميع المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

ميلان مانشستر يونايتد الانتقالات الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تيلجراف: لوك شو لعب نصف الـ يورو مصابا بكسر في الضلوع 40 دقيقة | يورو 2020
دي مارزيو: ميلان يجهز عرضا جديدا لضم ديوجو دالوت 46 دقيقة | ميركاتو
أولمبياد طوكيو – الملولي أسطورة السباحة التونسية يتراجع عن الاعتزال ويشارك بالمنافسات 50 دقيقة | طوكيو 2020
رومانو: خطوة على صفقة تبادلية بين إشبيلية وتوتنام ساعة | ميركاتو
كالتشيو ميركانو: بيانيتش يخفض راتبه للرحيل من برشلونة ساعة | الدوري الإيطالي
دي مارزيو: مفاوضات متقدمة بين أتالانتا ويوفنتوس من أجل فرابوتا ساعة | ميركاتو
أولمبياد طوكيو - منافس مصر.. مدرب أستراليا: مستعدون لصدمة العالم 2 ساعة | طوكيو 2020
بانون يعود من المغرب وينتظم بتدريبات الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 2 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 3 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة 4 الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي.. وقناة الأخير تعتذر
قد ينال إعجابك