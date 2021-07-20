طوكيو 2020 – الملولي أسطورة السباحة التونسية يتراجع عن الاعتزال ويشارك بالمنافسات

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 23:50

كتب : FilGoal

أسامة الملولي أسطورة السباحة التونسية

بعد أيام قليلة من إعلانه اعتزال اللعب، عاد أسامة الملولي السباح التونسي عن قراره وقرر المشاركة في أولمبياد طوكيو.

قرر أسامة الملولي السباح التونسي -37 عاما- التراجع عن قرار اعتزال اللعبة، وتمثيل تونس في أولمبياد طوكيو 2020، وهي الدورة السادسة التي سيشارك فيها تاريخيا.

وأعلنت اللجنة الأولمبية التونسية في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، تراجع الملولي عن اعتزاله، ومشاركته في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

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والتقى الملولي مع محرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية التونسية، واتفقا على إنهاء الخلافات بين الطرفين، وتسهيل العقبات التي كان يشتكي منها الملولي للمشاركة في الدورة.

أسامة الملولي أحد أساطير السباحة التونسية، والذي سبق وحصد ذهبية أولمبياد بكين 2008، وذهبية لندن 2012، بجانب برونزية أخرى في لندن 2012.

يأتي ذلك بجانب رقم مهول من الميداليات وبطولات العالم التي حققها خلال مسيرته.

وقبل أيام، أعلن الملولي اعتزاله اللعب نهائيا وعدم مشاركته في أولمبياد طوكيو بسبب خلافات حادة مع الاتحاد التونسي للسباحة، وصلت إلى ساحات القضاء. قبل أن يعود الملولي عن قراره ويقرر تمثيل تونس في الدورة.

طوكيو 2020 أسامة الملولي تونس
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