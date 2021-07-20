رومانو: خطوة على صفقة تبادلية بين إشبيلية وتوتنام

كشف فاريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت عن وجود محادثات بين تونتام وإشبيلية لإجراء صفقة تبادلية.

ووفقا لرومانو، فإن الفريقين اقتربا من الاتفاق على انتقال بريان جيل لاعب إشبيلية لـ توتنام مقابل انتفال إريك لاميلا إلى توتنام بالإضافة إلى 25 مليون يحصل عليهم النادي الأندلسي.

ويستعد جيل حاليا للمشاركة مع منتخب إسبانيا الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وسيلقتي منتخب إسبانيا مع مصر في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الخميس المقبل.

جيل كان قد قضى الموسم الماضي معارا إلى إيبار، وشارك معهم في 30 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

بينما شارك لاميلا مع توتنام الموسم الماضي في 35 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفا وحيدا.

وحصل لاميلا على جائزة أجمل هدف بالدوري الإنجليزي، والذي سجله في مرمى أرسنال بطريقى رابونا.