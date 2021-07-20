رومانو: خطوة على صفقة تبادلية بين إشبيلية وتوتنام

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 23:27

كتب : عبد الرحمن فوزي

بريان جيل لاعب إشبيلية

كشف فاريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت عن وجود محادثات بين تونتام وإشبيلية لإجراء صفقة تبادلية.

ووفقا لرومانو، فإن الفريقين اقتربا من الاتفاق على انتقال بريان جيل لاعب إشبيلية لـ توتنام مقابل انتفال إريك لاميلا إلى توتنام بالإضافة إلى 25 مليون يحصل عليهم النادي الأندلسي.

ويستعد جيل حاليا للمشاركة مع منتخب إسبانيا الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

أخبار متعلقة
توتنام على أعتاب أولى صفقاته الصيفية تليجراف: كين قد يمتنع عن التدريب ليجبر توتنام على بيعه آس: كوندي يرفض توتنام من أجل دوري الأبطال باراتيتشي: هدفنا الإبقاء على كين في توتنام

وسيلقتي منتخب إسبانيا مع مصر في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الخميس المقبل.

جيل كان قد قضى الموسم الماضي معارا إلى إيبار، وشارك معهم في 30 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

بينما شارك لاميلا مع توتنام الموسم الماضي في 35 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفا وحيدا.

وحصل لاميلا على جائزة أجمل هدف بالدوري الإنجليزي، والذي سجله في مرمى أرسنال بطريقى رابونا.

توتنام بريان جيل إشبيلية إريك لاميلا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تيلجراف: لوك شو لعب نصف الـ يورو مصابا بكسر في الضلوع 5 دقيقة | يورو 2020
دي مارزيو: ميلان يجهز عرضا جديدا لضم ديوجو دالوت 11 دقيقة | ميركاتو
أولمبياد طوكيو – الملولي أسطورة السباحة التونسية يتراجع عن الاعتزال ويشارك بالمنافسات 15 دقيقة | طوكيو 2020
رومانو: خطوة على صفقة تبادلية بين إشبيلية وتوتنام 38 دقيقة | ميركاتو
كالتشيو ميركانو: بيانيتش يخفض راتبه للرحيل من برشلونة 40 دقيقة | الدوري الإيطالي
دي مارزيو: مفاوضات متقدمة بين أتالانتا ويوفنتوس من أجل فرابوتا ساعة | ميركاتو
أولمبياد طوكيو - منافس مصر.. مدرب أستراليا: مستعدون لصدمة العالم ساعة | طوكيو 2020
بانون يعود من المغرب وينتظم بتدريبات الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 2 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 3 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة 4 الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي.. وقناة الأخير تعتذر
قد ينال إعجابك