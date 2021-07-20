دي مارزيو: مفاوضات متقدمة بين أتالانتا ويوفنتوس من أجل فرابوتا

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 23:03

كتب : FilGoal

جانليوكا فرابوتا - يوفنتوس - سبال

بات جيانلوكا فرابوتا جناح يوفنتوس قريبا من الانتقال إلى فريق أتالانتا.

وحسب جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الموثوق، فإن أتالانتا في مفاوضات متقدمة مع يوفنتوس من أجل ضم فرابوتا.

وسينتقل اللاعب إلى أتالانتا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء النهائي.

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وسيعقد الناديان اجتماع حاسم منتصف الأسبوع المقبل، من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي.

جيانلوكا فرابوتا من ناشئين بولونيا إلى أن انتقل إلى يوفنتوس عام 2019 ضمن فريق تحت 23 سنة.

صاحب الـ22 عاما شارك مع يوفنتوس في 17 مباراة خلال الموسم الماضي في مركزي الظهير الأيسر، والجناح الأيسر.

فرابوتا سجل هدفا واحدا، وصنع مثله في اللقاء.

يوفنتوس جيانلوكا فرابوتا أتالانتا
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