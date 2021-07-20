طوكيو 2020 - منافس مصر.. مدرب أستراليا: مستعدون لصدمة العالم

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 22:30

كتب : عبد الرحمن فوزي

جراهام أرنولد مدرب أستراليا الأولمبي

"مستعدون لصدمة العالم" هكذا كانت أبرز تصريحات جراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا الأولمبي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأرجنتين في افتتاح مباريات المنتخب الأسترالي في أولمبياد طوكيو 2020.

ويقع منتخب أستراليا في المجموعة الثالثة برفقة كل من مصر، والأرجنتين وإسبانيا.

وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحفي: "أتوقع أن يقوم هؤلاء الفتيان بشيء مميز، هم مستعدون لصدمة العالم وتقديم بعض العروض الرائعة".

أخبار متعلقة
طوكيو 2020 – "ستضطر لترك رضيعها".. رسالة غاضبة من سباحة إسبانية لـ منظمي الأولمبياد طوكيو 2020 - العثور على الرباع الأوغندي المفقود طوكيو 2020 - انضمام رباعي الأهلي لـ منتخب مصر الأولمبي طوكيو 2020 - ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5

واستمر "جئنا لتلك البطولة بتوقعات كبيرة، على مدار العشرين عاما الماضية كان ينظر إلى مجرد الوصول للأولمبياد كنجاح، لكننا هنا لنثبت للعالم ما يمكننا القيام به وما أتوقع أن نفعله".

وتابع "حاليا في أستراليا، العديد من الأستراليين بداخل إغلاق تام بسبب كوفيد 19، ونريد أن نرسم البسمة على وجوههم".

وأضاف "أتوقع أن بعض لاعبينا سيخوضون المباريات كالعاصفة، نحترم الخصوم دائما وننظر لهم ونعرف قوتهم ومستعدين لإظهار نقاط ضعفهم".

وأتم "التركيز الأكبر على أدائنا وتدريباتنا، ونحن على أتم الاستعداد للعب".

ويلتقي منتخب أستراليا مع الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الخميس، وستقام المباراة على ملعب سابورو دوم.

ومن المنتظر أن يتواجه منتخب مصر مع أستراليا في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم 28 يوليو الجاري.

طوكيو 2020 أستراليا مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأولمبياد تعود لـ أستراليا.. بريسباين تستضيف ألعاب 2032 3 دقيقة | طوكيو 2020
استمرار عقدة كريس بول.. ميلواكي باكس يفوز بلقب NBA 13 دقيقة | رياضات أخرى
قبل 56 ساعة من إشعال الشعلة.. انطلاق منافسات طوكيو 2020 32 دقيقة | طوكيو 2020
تيلجراف: لوك شو لعب نصف الـ يورو مصابا بكسر في الضلوع 10 ساعة | يورو 2020
دي مارزيو: ميلان يجهز عرضا جديدا لضم ديوجو دالوت 11 ساعة | ميركاتو
طوكيو 2020 – الملولي أسطورة السباحة التونسية يتراجع عن الاعتزال ويشارك بالمنافسات 11 ساعة | طوكيو 2020
رومانو: خطوة على صفقة تبادلية بين إشبيلية وتوتنام 11 ساعة | ميركاتو
كالتشيو ميركانو: بيانيتش يخفض راتبه للرحيل من برشلونة 11 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 2 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 3 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة 4 الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي.. وقناة الأخير تعتذر
قد ينال إعجابك