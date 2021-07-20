بانون يعود من المغرب وينتظم بتدريبات الأهلي

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 22:05

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

عاد بدر بانون مدافع النادي الأهلي من المغرب، وانتظم في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وعاد بانون إلى القاهرة بعدما حصل على إذن بالبقاء في المغرب عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز مساء السبت الماضي.

وانضم بانون إلى تدريب الفريق؛ استعداداً لمواجهة البنك الأهلي في الدوري.

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وكان الفريق قد حقق الفوز على كايزر تشيفز الجنوب اإفريقي بثلاثة أهداف دون مقابل على مركب محمد الخامس ليتوج باللقب للمرة العاشرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الأهلي في بطولة الدوري.

في الدوري الأهلي البنك الأهلي بدر بانون
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