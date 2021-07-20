بانون يعود من المغرب وينتظم بتدريبات الأهلي
الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 22:05
كتب : حسام نور الدين
عاد بدر بانون مدافع النادي الأهلي من المغرب، وانتظم في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وعاد بانون إلى القاهرة بعدما حصل على إذن بالبقاء في المغرب عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز مساء السبت الماضي.
وانضم بانون إلى تدريب الفريق؛ استعداداً لمواجهة البنك الأهلي في الدوري.
وكان الفريق قد حقق الفوز على كايزر تشيفز الجنوب اإفريقي بثلاثة أهداف دون مقابل على مركب محمد الخامس ليتوج باللقب للمرة العاشرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الأهلي في بطولة الدوري.