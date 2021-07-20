الأهلي يفقد حسين الشحات 10 أيام بسبب الإصابة

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 21:27

كتب : FilGoal

الأهلي - كايزر تشيفز - نهائي إفريقيا 2021 - حسين الشحات

أعلن النادي الأهلي عن إصابة حسين الشحات بجزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب اشتكى من آلام نتيجة تعرضه لكدمة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز.

أشعة الرنين المغناطيسي كشفت عن إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة، ليبدأ العلاج الطبيعي والتأهيل بداية من مران اليوم.

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ومن المقرر أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية خلال 10 أيام.

الأهلي عاد للتدريبات الجماعية اليوم بعد راحة 48 ساعة عقب الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايرز تشيفز الجنوب إفريقي.

الأهلي يستعد لخوض مباريات الدوري المصري من جديد بمواجهات أمام البنك الأهلي ثم الانتاج الحربي ثم أسوان ثم وادي دجلة خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس.

ويفتقد الأهلي لجهود السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد رمضان وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر للمشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد.

الأهلي حسين الشحات الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا
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