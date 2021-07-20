الأهلي يفقد حسين الشحات 10 أيام بسبب الإصابة
الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 21:27
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي عن إصابة حسين الشحات بجزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
وأوضح أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب اشتكى من آلام نتيجة تعرضه لكدمة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز.
أشعة الرنين المغناطيسي كشفت عن إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة، ليبدأ العلاج الطبيعي والتأهيل بداية من مران اليوم.
ومن المقرر أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية خلال 10 أيام.
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ملخص المباراة: 🎥— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021
بأقدام محمد شريف وأفشة والسولية الأهلي يُتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز! 🏆#TotalEnergiesCAFCL | #KCFCASC | @KaizerChiefs | @AlAhly pic.twitter.com/qVMNiSzC7n
الأهلي عاد للتدريبات الجماعية اليوم بعد راحة 48 ساعة عقب الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايرز تشيفز الجنوب إفريقي.
الأهلي يستعد لخوض مباريات الدوري المصري من جديد بمواجهات أمام البنك الأهلي ثم الانتاج الحربي ثم أسوان ثم وادي دجلة خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس.
ويفتقد الأهلي لجهود السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد رمضان وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر للمشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد.