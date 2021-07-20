بعد اختياره لحمل العلم.. أبو القاسم: شرف عظيم.. فخر كبير ومسؤولية أكبر

عبر علاء أبو القاسم البطل الأولمبي المصري عن فخره باختياره لرفع علم مصر في افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

اللجنة الأولمبية المصرية، أعلنت اختيار علاء أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 في منافسات السلاح، وهداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لرفع علم مصر في افتتاح أولمبياد طوكيو. (طالع التفاصيل)

وكتب أبو القاسم عبر حسابه على فيسبوك: "اليوم تم اختياري رسميًا لحمل علم مصر في افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو يوم ٢٣ القادم في ثالث مشاركاتي في الدورات الأولمبية، جنبا إلي هداية ملاك بطلة التايكوندو".

وأضاف "شرف عظيم. فخر كبير ومسؤولية أكبر. أود ان أشكر كل من كان بجانبي طوال الطريق الصعب بداية من والدتي ووالدي رحمه الله، وإخوتي، واللجنة الأولمبية المصرية، ووزارة الشباب والرياضة، وكل مدرب تدربت معه، والطاقم الطبي، والبدني، والإداري، ورفقاء التدريب، والرعاة: البنك الأهلي المصري، وروابط الرياضية، و كل من ساهم بمساعدة، كلمة طيبة أو دعاء".

أبو القاسم أتم "موعدنا يوم 26-7 بداية منافسات الفردي، ثم يوم 1-8 في منافسات الفرق".

وتعد تلك المرة الأولى، التي يحمل فيها ثنائي علم مصر، في تاريخ مشاركات البلاد في الدورات الأولمبية.

وحمل أحمد الأحمر أسطورة مصر في كرة اليد، علم مصر في أولمبياد ريو الماضية.

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