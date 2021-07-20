خبر في الجول - الإسماعيلي ينهي علاقته مع رضوان شريفي بالتراضي

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 18:06

كتب : ياسر الشريف

رضوان شريفي - الإسماعيلي

أنهى النادي الإسماعيلي علاقته بالتراضي مع الظهير الجزائري رضوان شريفي ليكون أول الراحلين الصيف الحالي.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي أبلغ اللاعب بعدم الحاجة لاستمراره في الفريق.

وعاد اللاعب إلى الجزائر بعد إنهاء التعاقد بالتراضي بينه وبين النادي الإسماعيلي.

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وبذلك يكون رضوان شريفي أول الراحلين عن صفوف الإسماعيلي الصيف الحالي.

الإسماعيلي كان قد ضم شريفي قبل بداية الموسم الحالي من اتحاد العاصمة الجزائري.

رضوان شريفي شارك في 5 مباريات مع الإسماعيلي في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ12 للدوري المصري برصيد 32 نقطة بعد 27 مباراة.

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