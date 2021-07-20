قائمة جالاتاسراي – مصطفى محمد يتواجد في دوري الأبطال لأول مرة

رغم الإصابة التي تعرض لها في أول مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد، لكن مصطفى محمد تعافى ويتواجد أمام أيندهوفين.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتاسراي، قائمة فريقه لمواجهة أيندهوفين مساء غد الأربعاء.

قائمة جالاتاسراي شهدت تواجد مصطفى محمد النجم المصري في الهجوم، بجانب راديمال فالكاو، وريان بابل.

وسيكون هذا هو الظهور الأول للمهاجم المصري في دوري أبطال أوروبا، والذي احترف في أوروبا لأول مرة منتصف الموسم الماضي.

وجاءت قائمة جالاتاسراي كالتالي:

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا – بيرك بالابان – فاتح أوزتورك.

الدفاع: ألباسلان أوزتورك – عمر بايرام – إيمري تاسديمير – كان أرسلان – كريستيان لوينداما.

الوسط: كريم أتروكوكجلو – أتالاي باباكان – أيتاك كارا – ماركاو تيكشيرا – جيمس أوزورنوافور – باريس ألبير يالماز – إيمري كلينيتش – أردا توران – يونس أجكون – جيسي سيديكا – سفيان فيجولي.

الهجوم: ريان بابل – راديمال فالكاو – مصطفى محمد – علي يافوز كول.

ويلتقي جالاتاسراي مع أيندهوفين مساء غد الأربعاء، في ذهاب المرحلة الثانية من تصفيات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووصلت بعثة جالاتاسراي إلى هولندا بالفعل لخوض المباراة أمام أيندهوفين.