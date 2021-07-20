ماركا: لا صفقات صيفية في ريال مدريد

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 15:14

كتب : FilGoal

فلورينتينو بيريز ريال مدريد

سيكون صيف ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية ساخنا لكن دون صفقات.

وبحسب "راديو ماركا" الإسبانية فأن "فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد أخبر أعضاء مجلس الإدارة أنه غير متوقع إبرام أي صفقات هذا الصيف".

ورغم ارتباط ريال مدريد بضم كيليان مبابي وإرلينج هالاند وبول بوجبا، إلا أن النادي أغلق أبوابه أمام الصفقات الجديدة.

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ولم يضم ريال مدريد سوى دافيد ألابا في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع بايرن ميونيخ.

فيما عاد جاريث بيل وتاكيفوسا كوبو ومارتن أوديجارد وخيسوس فاييخو وداني سيبايوس ولوكا يوفيتش من الإعارة.

فيما رحل القائد سيرخيو راموس إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، وخرج براهيم دياز معارا لميلان الإيطالي.

ريال مدريد فلورينتينو بيريز
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