ماركا: لا صفقات صيفية في ريال مدريد

سيكون صيف ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية ساخنا لكن دون صفقات.

وبحسب "راديو ماركا" الإسبانية فأن "فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد أخبر أعضاء مجلس الإدارة أنه غير متوقع إبرام أي صفقات هذا الصيف".

ورغم ارتباط ريال مدريد بضم كيليان مبابي وإرلينج هالاند وبول بوجبا، إلا أن النادي أغلق أبوابه أمام الصفقات الجديدة.

🚨 Información de @OscarMartinezTV en #ADiario Florentino Perez ya ha dicho al resto de la junta directiva del club que no está previsto que vengan fichajes este verano#ElDeporteEsNuestro pic.twitter.com/YyR3x5k9g5 — Radio MARCA (@RadioMARCA) July 19, 2021

ولم يضم ريال مدريد سوى دافيد ألابا في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع بايرن ميونيخ.

فيما عاد جاريث بيل وتاكيفوسا كوبو ومارتن أوديجارد وخيسوس فاييخو وداني سيبايوس ولوكا يوفيتش من الإعارة.

فيما رحل القائد سيرخيو راموس إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، وخرج براهيم دياز معارا لميلان الإيطالي.