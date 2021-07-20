طوكيو 2020 - العثور على الرباع الأوغندي المفقود

أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء العثور على جوليوس سيكيتوليكو الرباع الأوغندي الذي غادر معسكر فريقه قبل أيام على هامش مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية 2020.

وأوضح مسؤول، رفض ذكر اسمه، لوكالة فرانس برس أنه عثر على اللاعب سالما ولم يتورط في مشكلة وعرف نفسه ببطاقة الهوية بمجرد وصول الشرطة.

ولم يوضح المسؤول الإجراء الذي ستتخذه السلطات مع اللاعب.

وغاب سيكيتوليكو (20 عاما) عن اختبار الكشف عن فيروس كورونا يوم الجمعة واختفى فجأة من فندق إقامة بعثة أوغندا في أوساكا اليابانية.

وذكرت وكالة ديوكو اليابانية أن لاعب رفع الأثقال ترك ورقة في غرفته بالفندق مكتوب فيها "لا أريد العودة. سأبحث عن عمل في اليابان".

ومن جانبه، صرح سالم موسوكي رئيس اتحاد أوغندا لرفع الأثقال لوكالة فرانس برس أنه أبلغ سيكيتوليكو بالعودة لأوغندا لأنه لن ينافس في الأولمبياد.

وكانت صحيفة دايلي مونيتور الأوغندية قالت إن سيكيتوليكو ضمن قائمة الانتظار للمشاركة في الألعاب الأولمبية.