طوكيو 2020 - ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5

أصيب النمساوي سيمون ناوش المدير الفني لمنتخب التشيك للكرة الشاطئية بفيروس كورونا، ليصبح خامس المصابين قبل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

ووفقا لشبكة "بي إن سبورتس" فأن إصابة ناوش تأتي بعد يوم واحد من إصابه لاعبه أوندري بيروتيتش.

وارتفعت بذلك عدد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا إلى 5 في القرية الأولمبية، و72 بالألعاب التي أعلن عنها.

ومن ضمن المصابين الـ 5 في القرية الأولمبية، لاعبي ومحلل فيديو منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم رجال.

وقال طبيب منتخب التشيك: "نعلم الآن على الأقل بأن الاختبارات المنتظمة تعمل وتكشف الحالات الإيجابية منذ البداية. إنه أمر مؤسف بالنسبة لنا لكننا سنتعامل معه".

فيما قال المدرب النمساوي: "بسبب حالات سابقة في فريقنا، حاولنا توخي الحذر الشديد. للأسف لم ينجح الأمر لكني سعيد حقا لأني دخلت في العزل قبل أن أعرض مشاركة شخص آخر في الألعاب للخطر".

وتبلغ سعة القرية الأولمبية 17 ألف نسمة، ولكن لن يقيم هناك في نفس الوقت سوى 6700 شخص بحسب جدول المسابقات الذي أعدته اللجنة الأولمبية الدولية. وسيتم الوصول إلى هذا العدد في منتصف الألعاب في بداية أغسطس.

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