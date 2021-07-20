الكشف عن منافسي كوكا ومصطفى محمد المحتملين في الدور التمهيدي الثالث لـ دوري الأبطال

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 14:18

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2021-2022 عن مواجهات قوية لفريقي مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا حال تأهلهما.

وأجريت أمس الإثنين قرعة الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا 2021-2022 قبل بدء مباريات الدور التمهيدي الثاني اليوم الثلاثاء.

ويلتقي غدا الأربعاء جالاتاسراي التركي بقيادة مصطفى محمد مع إيندهوفن الهولندي.

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فيما يستضيف أولمبياكوس اليوناني بقيادة أحمد حسن كوكا، نيفتشي باكو الأذربيجاني غدا.

وتقام مباريات الإياب للدور التمهيدي الثاني يوم 28 يوليو.

وسيلتقي جالاتاسراي حال تفوقه على إيندهوفن مع الفائز من مباراة سيلتك الأسكتلندي ومييتلاند الدنماركي.

فيما سيلتقي أولمبياكوس حال تفوقه على نيفتشي باكو مع الفائز من مباراة مورا السلوفيني ولودوجريتس البلغاري.

وفي نفس المرحلة (التمهيدي الثالث) سيلتقي: سبارتاك موسكو مع بنفيكا، جينك مع شاختار دونتسك، موناكو مع الفائز من مباراة رابيد فيينا وسبارتا براج.

وتقرر أن تقام مباريات الذهاب للدور التمهيدي الثالث يوم 3-4 أغسطس المقبل.

على أن تقام مباريات الإياب في العاشر من نفس الشهر.

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