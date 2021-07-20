حوار في الجول (3) - فرح عبد العزيز تجيب.. هل أثرت مواقع التواصل على علاقتها بـ هنا جودة

أيام قليلة جدا وتمثل فرح عبد العزيز منتخب مصر في منافسات تنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020.

ولذلك أجرى FilGoal.com حوارا مع نجمة الزمالك التي تحدثت عن علاقتها بهنا جودة بطلة الأهلي، وكشفت البطولة التي تتمنى التتويج بها.

في الجزء الثالث من الحوار قالت فرح لـFilGoal.com:"في السابق عندما كنا نسافر للمشاركة في بطولات مع ممثلي ألعاب أخرى، كانوا لا يرون لعبة تنس الطاولة صعبة، كانوا يعتقدونها سهلة لأنها تمارس بشكل ترفيهي".

وواصلت "حين شاهد الناس المباريات الرسمية أدركوا مدى صعوبة اللعبة، تحتاج للياقة بدنية وسرعة رد فعل وتركيز وذكاء وخفة حركة. أدرك الناس كيف نتعب لنصل لهذا المستوى".

واستمرت "أنا وهنا جودة أصدقاء جدا، بعيدا عن الأهلي أو الزمالك. ربما حين تابع الإعلام اللعبة بدأ يقال عن لاعبين هذا ينتمي للأهلي وذاك للزمالك. أعرف هنا منذ سنوات، لا توجد خلافات بيننا، هذا كلام يقال في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت "لتصل لهدفك وتتفوق على الآخرين لابد أن تضحي وتبذل مجهودا كبيرا. بعدما أعتزل قد أتجه للتدريب، أو أواصل عملي كمصممة جرافيك، سأرى أي مجال الأفضل".

وأتمت "حلمي أن أتوج ببطولة إفريقيا للمنافسات الفردية، لقد فزت بها في جميع الفئات عدا الفردي، ستجري بإذن اللع بعد الأولمبياد".

وستبدأ فرح رحلتها في الأولمبياد بالدور التمهيدي أحد يومي 1 أو 2 أغسطس.

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