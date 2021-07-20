حوار في الجول (3) - فرح عبد العزيز تجيب.. هل أثرت مواقع التواصل على علاقتها بـ هنا جودة

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 15:03

كتب : محمد سمير

فرح عبد العزيز - تنس طاولة

أيام قليلة جدا وتمثل فرح عبد العزيز منتخب مصر في منافسات تنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020.

ولذلك أجرى FilGoal.com حوارا مع نجمة الزمالك التي تحدثت عن علاقتها بهنا جودة بطلة الأهلي، وكشفت البطولة التي تتمنى التتويج بها.

في الجزء الثالث من الحوار قالت فرح لـFilGoal.com:"في السابق عندما كنا نسافر للمشاركة في بطولات مع ممثلي ألعاب أخرى، كانوا لا يرون لعبة تنس الطاولة صعبة، كانوا يعتقدونها سهلة لأنها تمارس بشكل ترفيهي".

أخبار متعلقة
طوكيو 2020 - انضمام رباعي الأهلي لـ منتخب مصر الأولمبي 10 أهداف تتنافس على جائزة الأفضل في أوروبا مؤتمر سيبايوس: مواجهة مصر ستحدد مستقبل البطولة.. ونأمل تكرار إنجاز 92 طوكيو 2020 - رئيس اللجنة المنظمة: سنرى ماذا يمكن أن نفعل مع زيادة الإصابات بـ كورونا

وواصلت "حين شاهد الناس المباريات الرسمية أدركوا مدى صعوبة اللعبة، تحتاج للياقة بدنية وسرعة رد فعل وتركيز وذكاء وخفة حركة. أدرك الناس كيف نتعب لنصل لهذا المستوى".

واستمرت "أنا وهنا جودة أصدقاء جدا، بعيدا عن الأهلي أو الزمالك. ربما حين تابع الإعلام اللعبة بدأ يقال عن لاعبين هذا ينتمي للأهلي وذاك للزمالك. أعرف هنا منذ سنوات، لا توجد خلافات بيننا، هذا كلام يقال في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت "لتصل لهدفك وتتفوق على الآخرين لابد أن تضحي وتبذل مجهودا كبيرا. بعدما أعتزل قد أتجه للتدريب، أو أواصل عملي كمصممة جرافيك، سأرى أي مجال الأفضل".

وأتمت "حلمي أن أتوج ببطولة إفريقيا للمنافسات الفردية، لقد فزت بها في جميع الفئات عدا الفردي، ستجري بإذن اللع بعد الأولمبياد".

وستبدأ فرح رحلتها في الأولمبياد بالدور التمهيدي أحد يومي 1 أو 2 أغسطس.

فرح عبد العزيز تنس الطاولة طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - تشكيل أستراليا.. ثلاثة تغييرات وتيليو يقود الهجوم 2 دقيقة | طوكيو 2020
تشكيل منتخب مصر – صلاح محسن أساسي وطاهر أساسيان أمام أستراليا 8 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - 16 حالة كورونا جديدة 30 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو - للعلاج النفسي.. سيمون بيلز تنسحب من منافسات الجمباز الفردي ساعة | طوكيو 2020
أحمد الأحمر: مباراة الدنمارك لم تكن مهمة.. هدفنا دخول ربع النهائي بأفضل جاهزية بدنية ساعة | طوكيو 2020
انتهاء الشراكة الذهبية - كيف يعوض ريال مدريد رحيل راموس وفاران؟ ساعة | الدوري الإسباني
مرتجي: الأهلي الحالي يشبه الجيل الذهبي.. ولا نخسر برحيل أي لاعب ساعة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - جدول أبرز المرشحين المصريين للمنافسة على ميدالية 3 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 4 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر
قد ينال إعجابك