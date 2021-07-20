طوكيو 2020 - رئيس اللجنة المنظمة: سنرى ماذا يمكن أن نفعل مع زيادة الإصابات بـ كورونا

قد تشهد أولمبياد طوكيو 2020، التي تنطلق يوم الخميس، قرارا مفاجئا مع زيادة أعداد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ضمن بعثات الدول المشاركة في الألعاب.

ففي آخر 24 ساعة تبين إصابة 9 أفراد ليزيد العدد إلى 67 مصابا بفيروس كورونا من بين المشاركين في الألعاب التي تستضيفها اليابان.

وعلق توشيرو موتو رئيس اللجنة المنظمة على الأمر في مؤتمر صحفي بالقول:"لا يمكننا توقع ماذا سيحدث مع زيادة الإصابات. سنواصل المناقشات إذا تطور الأمر".

وواصل "اتفقنا أنه بناء على موقف الإصابات بفيروس كورونا، سنجتمع للحديث مرة أخرى. في الوقت الراهن، الإصابات بفيروس كورونا قد تزداد أو تقل، لذا سنفكر فيما يمكن أن نفعل إذا تطور الأمر".

وتبدأ منافسات كرة القدم والكرة اللينة يومي الأربعاء والخميس.

بينما الافتتاح الرسمي للأولمبياد ينطلق الجمعة.

وتأجلت الألعاب من صيف 2020 إلى يوليو الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة المنظمة في وقت سابق أن الألعاب ستجري دون حضور الجمهور.