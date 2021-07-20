مؤتمر سيبايوس: مواجهة مصر ستحدد مستقبل البطولة.. ونأمل تكرار إنجاز 92

يأمل داني سيبايوس قائد منتخب إسبانيا الأولمبي لتكرار إنجاز أولمبياد برشلونة 1992.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني في التاسعة والنصف صباحا يوم الخميس المقبل في أولى مواجهات الأولمبياد.

وقال سيبايوس في المؤتمر الصحفي: "الأولمبياد بطولة مختلفة تماما وفرصة فريدة وتتطلب الإمكانيات والفريق عليه تقديم كل شيء ليكون هنا".

وأضاف قائد اللاروخا: "نحن فريق مرشح للفوز ونمتلك فريقا رائعا ولدينا الفرصة للتتويج ونريد إظهار قوتنا أمام مصر في أول مباراة والتي ستحدد مستقبل البطولة".

وأكمل "سبق لي العمل سابقا مع لويس دي لا فوينتي وليست أول بطولة لي معه وأعطاني فرصة النضج والتحسن وأريد إظهار هذا على أرض الملعب".

وأردف "اعتقد أن اللاعبين الذين تم إضافتهم يقدمون ويصعنون الفارق ولويس إنريكي فعل شيء كبير في اليورو".

وأتم عن إمكانية تكرار إنجاز أولمبياد برشلونة 1992: "لم أكن قد ولدت بعد ومن ثم تم إخباري بما حدث في البطولة، ونأمل في تكرار نفس الإنجاز".

وحقق منتخب إسبانيا ذهبية أولمبياد برشلونة 1992 بالتفوق على بولندا في النهائي.

وتقع مصر في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا الأرجنتين وأستراليا.

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