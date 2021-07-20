مؤتمر مدرب إسبانيا الأولمبي: من الصعب مواجهة مصر.. وسنتخطى أي شيء عندما نلعب

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 12:58

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - داني سيبايوس - إسبانيا الأولمبي

أوضح لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي صعوبة مواجهة مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني في التاسعة والنصف صباحا يوم الخميس المقبل في أولى مواجهات الأولمبياد.

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي: "فخورون لتواجدنا الأولمبياد هي بطولة خاصة ونريد الشعور بالأولمبياد بمجرد بداية المباريات، ولم يبدأ أي شيء بعد".

أخبار متعلقة
مؤتمر حجازي: منتخبنا تم إعداده على مدار 4 سنوات.. نأمل تقديم مباراة جيدة ضد إسبانيا مؤتمر شوقي غريب: نتمنى تقديم كرة قدم تُمتع المشاهدين أمام بطل أوروبا مدرب إسبانيا الأولمبي: نواجه أبطال القارات في مجموعتنا.. الأولمبياد كأس عالم مصغر قبل مواجهة الفراعنة.. إسبانيا الأولمبي يتعادل مع اليابان

وعن مواجهة مصر قال: "مصر بطل إفريقيا ومن الصعب مواجهتهم وكما قلت سابقا علينا تقديم أفضل ما لدينا للفوز على هذا الفريق ومن ثم باقي المنافسين".

وتابع "منتخب مصر من الصعب اللعب ضده، وستكون مباراة صعبة، وعلينا أن نواجه جميع الفريق وعندما نلعب علينا أن نسيطر على اللقاء ونقدم كل ما لدينا".

وأردف عن لاعبي المنتخب الإسباني الأولمبي "اعتقد أن اللاعبين تأقلموا كثيرا وتطوروا، نتدرب سويا منذ أيام، ومتحمسين للبدء ونركز كثيرا على هذه المباراة وسوف نتخطى أي شيء عندما نلعب".

وعن انضمام 6 لاعبين شاركوا في يورو 2020 أضاف: "أرى أن الـ 6 تاقلموا وتدربوا بشكل رائع مع الفريق ولديهم عمل ليقوموا به، اندمجوا مع مجموعة رائعة وهم لاعبين وأشخاص رائعين".

ويتواجد في القائمة 6 لاعبين من الذين يخوضون غمار منافسات يورو 2020 وهم: أوناي سيمون – باو توريس – إريك جارسيا – بيدري – داني أولمو – ميكيل أوريازبال.

وردا على إمكانية تحقيق إنجاز أولمبياد برشلونة 1992 "سنحاول تقديم المتوقع ومقابلة التوقعات من الجميع".

وحقق منتخب إسبانيا ذهبية أولمبياد برشلونة 1992 بالتفوق على بولندا في النهائي.

وتقع مصر في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا الأرجنتين وأستراليا.

إسبانيا الأولمبي لويس دي لا فوينتي طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
طوكيو 2020 - انضمام رباعي الأهلي لـ منتخب مصر الأولمبي 7 دقيقة | طوكيو 2020
10 أهداف تتنافس على جائزة الأفضل في أوروبا 13 دقيقة | يورو 2020
طوكيو 2020 - رئيس اللجنة المنظمة: سنرى ماذا يمكن أن نفعل مع زيادة الإصابات بـ كورونا 25 دقيقة | طوكيو 2020
مؤتمر سيبايوس: مواجهة مصر ستحدد مستقبل البطولة.. ونأمل تكرار إنجاز 92 54 دقيقة | طوكيو 2020
مؤتمر مدرب إسبانيا الأولمبي: من الصعب مواجهة مصر.. وسنتخطى أي شيء عندما نلعب ساعة | طوكيو 2020
رئيس ستاد رين: قد نبيع كامافينجا ساعة | ميركاتو
مؤتمر حجازي: منتخبنا تم إعداده على مدار 4 سنوات.. نأمل تقديم مباراة جيدة ضد إسبانيا ساعة | طوكيو 2020
مؤتمر شوقي غريب: نتمنى تقديم كرة قدم تُمتع المشاهدين أمام بطل أوروبا ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 2 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 3 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة 4 الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي.. وقناة الأخير تعتذر
قد ينال إعجابك