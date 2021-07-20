مؤتمر مدرب إسبانيا الأولمبي: من الصعب مواجهة مصر.. وسنتخطى أي شيء عندما نلعب

أوضح لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي صعوبة مواجهة مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني في التاسعة والنصف صباحا يوم الخميس المقبل في أولى مواجهات الأولمبياد.

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي: "فخورون لتواجدنا الأولمبياد هي بطولة خاصة ونريد الشعور بالأولمبياد بمجرد بداية المباريات، ولم يبدأ أي شيء بعد".

وعن مواجهة مصر قال: "مصر بطل إفريقيا ومن الصعب مواجهتهم وكما قلت سابقا علينا تقديم أفضل ما لدينا للفوز على هذا الفريق ومن ثم باقي المنافسين".

وتابع "منتخب مصر من الصعب اللعب ضده، وستكون مباراة صعبة، وعلينا أن نواجه جميع الفريق وعندما نلعب علينا أن نسيطر على اللقاء ونقدم كل ما لدينا".

وأردف عن لاعبي المنتخب الإسباني الأولمبي "اعتقد أن اللاعبين تأقلموا كثيرا وتطوروا، نتدرب سويا منذ أيام، ومتحمسين للبدء ونركز كثيرا على هذه المباراة وسوف نتخطى أي شيء عندما نلعب".

وعن انضمام 6 لاعبين شاركوا في يورو 2020 أضاف: "أرى أن الـ 6 تاقلموا وتدربوا بشكل رائع مع الفريق ولديهم عمل ليقوموا به، اندمجوا مع مجموعة رائعة وهم لاعبين وأشخاص رائعين".

ويتواجد في القائمة 6 لاعبين من الذين يخوضون غمار منافسات يورو 2020 وهم: أوناي سيمون – باو توريس – إريك جارسيا – بيدري – داني أولمو – ميكيل أوريازبال.

وردا على إمكانية تحقيق إنجاز أولمبياد برشلونة 1992 "سنحاول تقديم المتوقع ومقابلة التوقعات من الجميع".

وحقق منتخب إسبانيا ذهبية أولمبياد برشلونة 1992 بالتفوق على بولندا في النهائي.

وتقع مصر في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا الأرجنتين وأستراليا.

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