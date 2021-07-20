رئيس ستاد رين: قد نبيع كامافينجا

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 12:54

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا

لا يمانع نيكولاس هولفك رئيس ستاد رين بيع إداوردو كامافينجا لاعب وسط الفريق إذا تلقى عرضا جيدا.

إدواردو كامافينجا

النادي : ستاد رين

وقال هولفك لإذاعة مونت كارلو الفرنسية:"النقاشات مستمرة، كل شيء ممكن".

وأضاف "قد يرحل اللاعب في الصيف الجاري، لو جاء عرض يرضي الجميع".

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وأتم "وقد يمدد عقده مع الفريق".

وقالت تقارير إن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع كامافينجا البالغ عمره 18 عاما.

وينتهي عقد اللاعب مع ستاد رين في 2022.

وشارك كامافينجا في 3 مباريات مع منتخب فرنسا الأول وسجل هدفا.

كامافينجا
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