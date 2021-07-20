رئيس ستاد رين: قد نبيع كامافينجا

لا يمانع نيكولاس هولفك رئيس ستاد رين بيع إداوردو كامافينجا لاعب وسط الفريق إذا تلقى عرضا جيدا.

إدواردو كامافينجا النادي : ستاد رين

وقال هولفك لإذاعة مونت كارلو الفرنسية:"النقاشات مستمرة، كل شيء ممكن".

وأضاف "قد يرحل اللاعب في الصيف الجاري، لو جاء عرض يرضي الجميع".

وأتم "وقد يمدد عقده مع الفريق".

وقالت تقارير إن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع كامافينجا البالغ عمره 18 عاما.

وينتهي عقد اللاعب مع ستاد رين في 2022.

وشارك كامافينجا في 3 مباريات مع منتخب فرنسا الأول وسجل هدفا.