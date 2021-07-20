مؤتمر حجازي: منتخبنا تم إعداده على مدار 4 سنوات.. نأمل تقديم مباراة جيدة ضد إسبانيا

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 12:35

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مصر - جنوب إفريقيا

يأمل أحمد حجازي قائد منتخب مصر الأولمبي الخروج بنتيجة إيجابية ضد إسبانيا في أولى مواجهات دور المجموعات بمنافسات كرة القدم بـ طوكيو 2020.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي منتخب إسبانيا في التاسعة والنصف صباحا يوم الخميس المقبل في أولى مواجهات الأولمبياد.

وقال حجازي: "أن يخوض اللاعب منافسات الأولمبياد ويصبح لاعبا أولمبيا ممثلا لبلده شرف كبير".

وأضاف عن المباراة: "إسبانيا منتخب قوي ولديهم لاعبين شاركوا في بطولة يورو 2020 ولدينا فريق جيد تم إعداده على مدار 4 سنوات ونحن بطل إفريقيا".

وأكمل "لدينا لاعبين رائعين واستعددنا بمعسكر لمدة 20 يوما ومستعدين للغاية للمنتخب الإسباني".

وأتم "نأمل تقديم مباراة جيدة والخروج بنتيجة إيجابية تسعد الشعب المصري".

وتقع مصر في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا الأرجنتين وأستراليا.

أحمد حجازي مصر الأولمبي طوكيو 2020
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