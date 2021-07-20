رغم سخرية ميسي منه.. مينا: ليو شخص عظيم

قلل ييري مينا لاعب إيفرتون من سخرية ليونيل ميسي منه خلال مباراة كولومبيا والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021 في 7 يوليو الماضي.

ييري مينا النادي : إيفرتون ليونيل ميسي النادي :

وأهدر مينا ركلة ترجيح أمام الأرجنتين ليسخر أيقونة برشلونة منه قائلا:"ارقص الآن"، قبل أن تتأهل الأخيرة للمباراة النهائية.

رغم ذلك، شدد مينا على تقديره لزميله السابق في برشلونة بالقول خلال حفل خيري في كولومبيا:"هذا أمر وارد حدوثه في أي لحظة، هذه كرة القدم".

وواصل المدافع البالغ عمره 26 عاما "الأيام دول، الحياة تعطيك فرصة ثانية دوما، لكني هادئ لأني أعرف أن ليو شخص عظيم".

واستمر "قابلته في برشلونة وأشكره على مساندته لي، دوما سأحترمه. أحبه لشخصه، في هذه المباراة كان كل منا يدافع عن منتخب بلده. سأمنح حياتي لمنتخب بلدي إذا استطعت، لكن ما حدث انتهى في الملعب".

ولعب مينا نصف موسم في برشلونة قبل أن يرحل لإيفرتون في صيف 2018.

واحتل مينا المركز الثالث مع كولومبيا في كوبا أمريكا التي توجت بها الأرجنتين على حساب البرازيل المضيفة.