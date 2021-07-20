طوكيو 2020 - انتهاء تجهيزات مستشفى البعثة المصرية داخل القرية الأولمبية

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 11:39

كتب : FilGoal

أفراد البعثة الطبية المصرية في أولمبياد طوكيو

أنهت البعثة الطبية المصرية الأولمبية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كافة التجهيزات للمقر الطبي داخل مقر إقامة بعثة مصر داخل القرية الأولمبية والذي تم توفير كافة الإمكانيات به ليصبح مستشفى مصغر داخل القرية الأولمبية.

وحرصت البعثة الطبية المصرية على اصطحاب كافة الأدوات والأدوية التي يمكن أن تحتاجها البعثة المصرية خلال فترة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لمواجهة جميع الظروف الطارئة وتلبية جميع احتياجات اللاعبين واللاعبات الطبية خلال فترة المنافسات.

ووفر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب جميع الإمكانيات الطبية وتوفير كافة متطلبات البعثة الطبية قبل التوجه لليابان من أجل توفير كافة سبل الراحة للبعثة المصرية خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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وتضم البعثة الطبية المصرية، حسن كمال رئيس اللجنة الطبية ورئيس البعثة الطبية في أولمبياد طوكيو وأعضاء اللجنة الطبية أحمد مسعد وياسر حسني عبدالرحمن وأماني عبدالفتاح وأحمد أبو الفضل ومحمد الجمال أخصائي التأهيل وحضور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية.

وحصل أفراد البعثة الطبية المصرية على ترخيص مزاولة مهنة الطب في اليابان من خلال الدراسات التي تمت خلال الشهور الماضية "أون لاين" من أجل مواجهة جميع الظروف الطارئة.

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