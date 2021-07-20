طوكيو 2020 - انتهاء تجهيزات مستشفى البعثة المصرية داخل القرية الأولمبية

طوكيو 2020 - انتهاء تجهيزات مستشفى البعثة المصرية داخل القرية الأولمبية
الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 11:39
كتب : FilGoal
أنهت البعثة الطبية المصرية الأولمبية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كافة التجهيزات للمقر الطبي داخل مقر إقامة بعثة مصر داخل القرية الأولمبية والذي تم توفير كافة الإمكانيات به ليصبح مستشفى مصغر داخل القرية الأولمبية.
وحرصت البعثة الطبية المصرية على اصطحاب كافة الأدوات والأدوية التي يمكن أن تحتاجها البعثة المصرية خلال فترة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لمواجهة جميع الظروف الطارئة وتلبية جميع احتياجات اللاعبين واللاعبات الطبية خلال فترة المنافسات.
ووفر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب جميع الإمكانيات الطبية وتوفير كافة متطلبات البعثة الطبية قبل التوجه لليابان من أجل توفير كافة سبل الراحة للبعثة المصرية خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وتضم البعثة الطبية المصرية، حسن كمال رئيس اللجنة الطبية ورئيس البعثة الطبية في أولمبياد طوكيو وأعضاء اللجنة الطبية أحمد مسعد وياسر حسني عبدالرحمن وأماني عبدالفتاح وأحمد أبو الفضل ومحمد الجمال أخصائي التأهيل وحضور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية.
وحصل أفراد البعثة الطبية المصرية على ترخيص مزاولة مهنة الطب في اليابان من خلال الدراسات التي تمت خلال الشهور الماضية "أون لاين" من أجل مواجهة جميع الظروف الطارئة.