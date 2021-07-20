في الدرجة الثانية - النصر يُعين مدرب رايو فاييكانو وأتليتكو مدريد السابق

أعلن نادي النصر في الدرجة الثانية من مجموعة القاهرة تعيين خالد غنيم مدرب فريق الشباب بنادي رايو فاييكانو وأتليتكو مدريد السابق للفريق بدءا من الموسم المقبل.

كما قرر النادي تعيين أحمد فوزي حارس الأهلي وحرس الحدود السابق مدربا لحراس المرمى.

أوضح عمرو عبد الحق مدير الكرة بالنادي أن التعاقد مع خالد غنيم يأتي بعد سلسلة من المفاوضات ويعد مناسبا لطموحات النصر.

وسبق لغنيم العمل كمدرب لفريق الشباب ورديف نادي رايو فاييكانو وأتليتكو مدريد وأكثر من فريق آخر بالدوري الإسباني.

ويحمل غنيم الجنسيتين المصرية والإسبانية، وحاصل على التدريبية A من الاتحاد الأوروبي.

وبدأ رحلته التدريبية في إسبانيا في يوليو 2014، عندما تولى قيادة إحدى فرق الناشئين بنادي أتليتكو مدريد، وفي الوقت نفسه مساعدا لمدرب الرديف للروخيبلانكوس.

و في موسم 2015-2016، تولى غنيم تدريب فريق الشباب تحت 19 عاما لنادي موستوليس، ورحل بعد موسم واحد فقط و انتقل بعد ذلك للعمل كمساعد للمدرب خوابي بينيادو في رديف رايو فاييكانو موسم 2016-2017.

ثم تولي تدريب فريق سي دي سان بيدرو بدوري المقاطعات في العاصمة الإسبانية مدريد في موسم 2017-2018، لكنه عاد إلى رايو فاييكانو في موسم 2018-2019 وتولى تدريب فريق الشباب تحت 19 عاما.

واحتل النصر المركز الرابع في مجموعة القاهرة الموسم المنقضي برصيد 44 نقطة بفارق 8 نقاط عن كوكاكولا الذي تأهل لأول مرة بتاريخه للدوري الممتاز.