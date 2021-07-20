بعد تعقد انتقاله لـ برشلونة.. دايلي ميل: ثنائي إنجلترا قد يتصارع على ساؤول

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 11:18

كتب : FilGoal

ساؤول نيجيز - برشلونة - أتليتكو مدريد

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن ليفربول ومانشستر يونايتد قد يتصارعان على الظفر بخدمات ساؤول نيجيز لاعب وسط أتليتكو مدريد.

ساؤول نيجيز

النادي : أتليتكو مدريد

وأشارت إلى أن عدم وصول أتليتكو وبرشلونة لاتفاق، بشأن صفقة تبادلية بين ساؤول وأنتوان جريزمان، قد يجعل الفريقان الإنجليزيان يرغبان في اللاعب البالغ عمره 26 عاما.

وكتبت تقارير أن برشلونة وأتليتكو تفاوضا لاستبدال جريزمان بساؤول لكن لم يصلا بعد إلى اتفاق يوجب إتمام الصفقة.

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وفي وقت سابق قالت تقارير إن بايرن ميونيخ بطل ألمانيا يريد انتداب اللاعب.

وقضى ساؤول 7 مواسم مع الفريق الأول لأتليتكو مدريد وتوج مع الفريق بستة ألقاب.

ويمتد تعاقد ساؤول مع فريق روخيبلانكوس إلى 2026.

ساؤول نيجيز أتليتكو مدريد ليفربول مانشستر يونايتد
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