أحمد حمدي في التشكيل المثالي للجولة بـ الدوري الأمريكي
الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 11:03
كتب : FilGoal
تواجد أحمد حمدي لاعب وسط مونتريال في التشكيل المثالي للجولة الـ 13 من الدوري الأمريكي.
أحمد حمدي
النادي : مونتريال
وقاد حمدي فريقه مونتريال للفوز على سينسيناتي بنتيجة 5-4 في المسابقة.
حمدي شارك كبديل في الدقيقة 57 وسجل ثنائية قاد بها فريقه للتعادل بنتيجة 4-4 في الدقيقة 74 ثم الفوز بهدفه الثاني والخامس في المباراة في الدقيقة 87.
وانضم حمدي لصفوف مونتريال قادما من الجونة على سبيل الإعارة حتى نهاية العام الجاري.
Best of the best 👏https://t.co/APFJkTMZBu | @Audi #GoalsDriveProgress pic.twitter.com/iKsdfWF4L5— Major League Soccer (@MLS) July 19, 2021
وشارك حمدي في 10 مباريات الموسم الجاري، 4 منها أساسيا.
ويحتل مونتريال المركز الرابع في القسم الشرقي للدوري الأمريكي برصيد 22 نقطة من 13 مباراة.
ويغيب حمدي عن قائمة منتخب مصر الأولمبي التي تخوض أولمبياد طوكيو 2020.
This game, man. 😅
Montreal TIE IT UP at 4-4 thanks to Ahmed Hamdi's first MLS goal! #MTLvCIN pic.twitter.com/PsWTJmOu59— Major League Soccer (@MLS) July 18, 2021