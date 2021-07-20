أحمد حمدي في التشكيل المثالي للجولة بـ الدوري الأمريكي

تواجد أحمد حمدي لاعب وسط مونتريال في التشكيل المثالي للجولة الـ 13 من الدوري الأمريكي.

وقاد حمدي فريقه مونتريال للفوز على سينسيناتي بنتيجة 5-4 في المسابقة.

حمدي شارك كبديل في الدقيقة 57 وسجل ثنائية قاد بها فريقه للتعادل بنتيجة 4-4 في الدقيقة 74 ثم الفوز بهدفه الثاني والخامس في المباراة في الدقيقة 87.

وانضم حمدي لصفوف مونتريال قادما من الجونة على سبيل الإعارة حتى نهاية العام الجاري.

وشارك حمدي في 10 مباريات الموسم الجاري، 4 منها أساسيا.

ويحتل مونتريال المركز الرابع في القسم الشرقي للدوري الأمريكي برصيد 22 نقطة من 13 مباراة.

ويغيب حمدي عن قائمة منتخب مصر الأولمبي التي تخوض أولمبياد طوكيو 2020.