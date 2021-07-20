طوكيو 2020 - حالة طوارىء لتأهيل وتجهيز بسنت حميدة

وضعت اللجنة الطبية الأولمبية المصرية برنامجا علاجيا وتأهيل خاص لـ بسنت حميدة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى والمتأهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

يأتي ذلك من أجل تنفيذه خلال الأيام الجارية على أمل تجهيزها واللحاق بالمنافسات في دورة الألعاب الأولمبية.

وكانت بسنت حميدة قد تعرضت لمزق خلال التدريبات التي تنفذها في المعسكر الحالي المقام في القاهرة استعدادا للسفر إلى طوكيو للانضمام للبعثة والمشاركة في المنافسات الخاصة بها.

وفور إصابة اللاعبة تم التواصل بين البعثة الطبية المتواجدة في طوكيو حاليا برئاسة حسن كمال رئيس اللجنة الطبية الأولمبية المصرية مع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية واتفقا على متابعة حالة بسنت حميدة واتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة على أمل سرعة تجهيزها.

ووُضع برنامجا طبيا خاصا للاعبه على أن يُنفذ في المركز الطبي الخاص بـ حسن كمال في القاهرة وتحت إشرافه من خلال الأطباء المتواجدين في المركز بالقاهرة إذ ألغيت أجازات عيد الأضحى من أجل تنفيذ برنامج بسنت حميدة وسرعة تأهيلها.

وتأمل اللجنة لحاق بسنت بالمنافسات والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ظل حرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على مشاركة جميع اللاعبين المتأهلين وحل جميع الأزمات التي تواجههم.