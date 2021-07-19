آس: أنشيلوتي يرفض رحيل فينيسيوس جونيور

الإثنين، 19 يوليه 2021 - 23:36

كتب : عبد الرحمن فوزي

فينسيوس جونيور - ريال مدريد

رفض كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد رحيل فينيسيوس جونيور عن الفريق في الموسم المقبل.

وكانت صحيفة "ميرور" الإنجليزية قد كشفت عن أن ريال مدريد قد عرض على مانشستر يونايتد ضم فينيسيوس من أجل توفير المال لشراء صفقة كيليان مبابي.

وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن أنشيلوتي أخبر إدارة ريال مدريد برفضه لرحيل اللاعب صاحب الـ 21 عاما رغبة منه في الاعتماد عليه بشكل أساسي في الموسم المقبل.

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ويواجه ريال مدريد أزمة بسبب عودة جاريث بيل بسبب اعتباره لاعب أجنبي بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وتسمح قوانين الاتحاد الإسباني بوضع كل نادي لثلاثة لاعبين فقط من خارج الاتحاد الأوروبي.

ويحتاج ريال مدريد لخروج واحد من بيل، وفينيسيوس، ورودريجو، وميليتاو من قائمة الفريق أو حصوله على الجنسية الإسبانية من أجل وضعهم جميعا في القائمة.

وبدأ ريال مدريد حاليا فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي الذي تم تعيينه لتدريب الفريق خلفا لزين الدين زيدان الذي أعلن رحيله بعد نهاية الموسم الماضي.

وسيعود فينيسيوس جونيور لتدريبات ريال مدريد يوم 3 أغسطس بسبب حصوله على فترة راحة بعج مشاركته في بطولة كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل، بجانب ميليتاو وكاسميرو أيضا.

وشارك جونيور الموسم الماضي مع ريال مدريد في 49 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل ست أهداف وصناعة سبعة آخرين.

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