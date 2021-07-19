سبورت: جريزمان قد يخرج من برشلونة إلى البريميرليج

أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن فرص حدوث الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتليتكو مدريد بخصوص أنطوان جريزمان وساؤول نيجيز أصبحت ضعيفة للغاية.

ويرغب برشلونة في الحصول على لاعب أو 20 مليون يورو بالإضافة إلى ساؤول للتخلي عن أنطوان جريزمان وهو ما رفضته إدارة أتليتكو مدريد.

جريزمان توجب عليه خفض راتبه للانضمام لأتليكو مدريد وهو ما لم يمانعه اللاعب الفرنسي بينما رفض ساؤول الحصول على راتب أقل في برشلونة.

بحسب الصحيفة، فإن جريزمان كان متفتحا على الانتقال لأتليتكو مدريد وتحدث مع سيميوني ومع فشل الصفقة فإنه لا يمانع الاستمرار في برشلونة.

"سبورت" أوضحت أن جريزمان يمثل مشكلة في برشلونة مع أزمة الرواتب الحالية وعدم قدرة النادي على قيد الصفقات الجديدة.

خيارات مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وحتى يوفنتوس يتم دراستها الآن في انتظار موافقة جريزمان من عدمها.