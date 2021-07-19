خطة ريال مدريد من أجل كارفاخال

الإثنين، 19 يوليه 2021 - 22:47

كتب : عبد الرحمن فوزي

كارفاخال

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن الخطة التي وضعها الجهاز الفني والطبي لريال مدريد من أجل تأهيل داني كارفاخال بدنيا وإعادته للفريق.

وكان كارفاخال قد غاب عن أغلب فترات الموسم الماضي بسبب تعرضه لخمس إصابات عضلية مختلفة طوال الموسم.

وكان كارفاخال هو اللاعب الأكثر تعرضا للإصابات في تشكيل ريال مدريد الموسم الماضي، إذ شارك اللاعب في 15 مباراة فقط بسبب الإصابات.

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ويسعى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مع أنطونيو بينتوس المعد البدني للفريق لوصول كارفاخال للجاهزية البدنية قبل بداية الموسم المقبل وإنهاء المشاكل الجسدية التي عانى منها اللاعب في الموسم المقبل.

ووفقا "لماركا" فإن اللاعب في هذه الأيام يتبع خطة جسدية شخصية بهدف استعادة أفضل نسخه فنية وبدنيه منه.

ولم يشارك كارفاخال في المباراتين الوديتين السابقتين لريال مدريد أمام فوينلابرادا ورايو فاييكانو.

ووفقا ماركا فإن أنشيلوتي يفكر في إبعاد اللاعب عن مباراة رينجرز المقبلة والتي ستكون في يوم 25 يوليو، ولكن ربما يلعب بضع دقائق في المباراة التي ستليها أمام ميلان.

ويسعى أنشيلوتي لعدم المخاطرة وعدم الاستعجال بدفع اللاعب للمشاركة مبكرا، لضمان عودة اللاعب لحالته البدنية القصوى.

خطة كارفاخال تكتمل بجلسات عمل في المسبح وإجرائات رياضية محددة في الصالة الرياضية والإهتمام بخطط طعام مخصصة.

ريال مدريد كان قد خرج من الموسم الماضي بدون التتويج بأي بطولة تحت قيادة زين الدين زيدان الذي رحل عن تدريب الفريق، وتم تعيين كارلو أنشيلوتي بدلا منه.

كارفاخال يلعب بشكل أساسي مع ريال مدريد منذ موسم 2013/2014، وساهم خلال تلك الفترة في تتويج الفريق بـ 16 بطولة.

ويفتتح ريال مدريد موسمه المقبل بمواجهة ديبورتيفو ألافيس يوم 14 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

داني كارفاخال ريال مدريد
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