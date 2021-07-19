حوار في الجول (2) – فرح عبد العزيز تتحدث عن الصين "المختفية".. وكيف استعدت مصر لأولمبياد طوكيو

"الصين لم تشارك في أي بطولة مؤخرا واختفوا تماما عن الأنظار وسنتفاجأ بهم في طوكيو" فرح عبد العزيز لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة.

وتشارك فرح عبد العزيز في أولمبياد طوكيو 2020 وتمثل منتخب مصر للفرق في رياضة تنس الطاولة.

وتحدثت فرح عبد العزيز عن كيفية التأهل لطوكيو لـFilGoal.com قائلة: "النظام كان مختلفا تلك المرة ففي الطبيعي كان يتأهل من الفردي أصحاب أول 4 مراكز في دورة الألعاب الإفريقية".

وواصلت "لكن تلك المرة كان النظام على الفرق بمعنى لو فازت مصر بالمسابقة فهي من تتأهل للأولمبياد ويختارون من يلعبون الفردي".

وعن تحقيق ميدالية أولمبية قالت: "هذا شيء صعب وأعتقد لو وصلنا لأفضل 8 فهذا إنجاز، هناك هدف معين وضع لنا ونحاول تجاوزه".

وأكملت "لثاني مرة أتواجد في الأولمبياد بعد ريو دي جانيرو 2016 وفي ذلك الوقت كنت احتياطية ولكنني كنت منبهرة برؤية ذلك الكم من الأساطير في القرية الأولمبية، بالتدريب سنصبح مثلهم".

وتابعت لاعبة منتخب مصر حديثها "في طوكيو أشعر أن المسابقة ستكون مختلفة ربما لظروف تفشي فيروس كورونا".

وعن كيف أثر تأجيل الأولمبياد على الاستعدادات قالت: "في السابق كنا لا نعرف هل سنتأهل أم لا لكننا الآن تأهلنا وحظينا بفرصة كبيرة للإعداد بشكل مع تحسين تصنيفنا ربما لنحصل على قرعة متوازنة وأسهلة".

أما عن توقعاتها لمن يحصد ميدالية أولمبية من مصر قالت فرح: "هناك هداية ملاك ولاعبو الكاراتين وربما نحن وسلاح الشيش".

وأردفت "بعد طوكيو سنخوض بطولة إفريقيا وأتمنى الفوز بكل الميداليات خاصة أننا نواجه منافسة قوية من نيجيريا".

وعن أيهما أصعب هل الأولمبياد أم بطولة العالم أجابت "الأولمبياد بالطبع الكل يعد لها بأفضل شكل ممكن".

وأتمت "الصين بعد تفشي كورونا لم تشارك في أي بطولة من أجل الإعداد للأولمبياد، أغلقوا على أنفسهم واختفوا ولا يعرف أي شخص عنهم أي شيء وسنتفاجأ بهم في طوكيو".

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