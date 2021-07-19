ليكيب: رونالدو قد يدخل في صفقة تبادلية مع إيكاردي

الإثنين، 19 يوليه 2021 - 20:58

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال وفرنسا - يورو 2020

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن صفقة تبادلية محتملة بين باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي بخصوص انتقال الثنائي كريستيانو رونالدو وماورو إيكاردي.

ويتبقى لرونالدو عام واحد في تعاقده مع يوفنتوس وسط غموض عن مستقبله مع النادي.

الصحيفة أشارت إلى أن رونالدو قد يدخل في صفقة تبادلية مع ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان مع رغبة ماسيمليانو أليجري مدرب البيانكونيري في تغيير جلد الفريق في الموسم المقبل.

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يوفنتوس اهتم بالحصول على خدمات إيكاردي من قبل ولكن المهاجم الأرجنتيني انتقل إلى باريس سان جيرمان وقتها من إنتر ميلان.

بحسب التقارير فإن إنتر ميلان سيحصل على 12 مليون جنيه إسترليني من باريس سان جيرمان إذا باع إيكاردي لفريق في إيطاليا.

ومع فارق الثماني سنوات بين عمر اللاعبين فإن وجود إيكاردي سيمنح يوفنتوس مهاجما لمدة طويلة، وفي الوقت ذاته يبحث باريس سان جيرمان عن الفوز بدوري أبطال أوروبا ويرى في رونالدو أحد أهم العناصر الذي قد تساعده على ذلك.

يعد راتب رونالدو الصافي والمقدر بـ3.8 مليون جنيه إسترليني شهريا أزمة ليوفنتوس في ظل الخسائر المالية بعد جائحة كورونا.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت كريستيانو رونالدو بالانتقال لباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد أثناء بطولة يورو 2020 الذي فاز فيها قائد البرتغاال بلقب الهداف برصيد خمسة أهداف.

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