مدرب الإسماعيلي يتحدث عن إيجابيات ودية المصري رغم الهزيمة

عدد حمد ابراهيم المدرب العام للاسماعيلى مكاسب فريقه من المباراه الوديه التى خاضها أمام المصرى.

وتلقى الإسماعيلى هزيمه ودية من المصري بهدف دون مقابل سجله زياد فرج.

وقال حمد في تصريحات لـ FilGoal.com: "لعبنا المباراة ونحن منقوصين منذ الدقيقه 20 بعد طرد شكرى نجيب ومع هذا ادى الفريق بشكل جيد واعتاد اللاعبين على نفس الأجواء فى المباريات الرسميه".

وتابع "لقد أشركنا اللاعبين الصاعدين لأكثر من ساعة فى لقاء صعب وأمام فريق كبير ومع هذا أدوا بشكل جيد".

وأضاف "كما اننا لعبنا المباراة واللاعبين مجهدي بدنيا بعد أن خضنا تدريبا قوىا صباح يوم اللقاء".

و اكمل "ما أسعدنا انه لم تكن هناك إصابات مما يدل على نجاح اللاعبين فى تحمل الأحمال البدنيه الكبيره وهو أمر مهم لأننا مقبلون على مباريات قوية وصعبه أمام بيراميدز، والاهلى، والزمالك، وإنبى على التوالي".

وأتم حمد حديثه مشيدا بأداء عددا من الصاعدين مثل ابراهيم حسن ومحمد عبد السميع ومحمد نصر ومصطفى فارس ومحمد ايهاب.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز يوم 2 أغسطس.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بعد خوضه لـ 27 مباراة.