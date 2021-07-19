مدرب الإسماعيلي يتحدث عن إيجابيات ودية المصري رغم الهزيمة

الإثنين، 19 يوليه 2021 - 21:07

كتب : ياسر الشريف

المصري والإسماعيلي

عدد حمد ابراهيم المدرب العام للاسماعيلى مكاسب فريقه من المباراه الوديه التى خاضها أمام المصرى.

وتلقى الإسماعيلى هزيمه ودية من المصري بهدف دون مقابل سجله زياد فرج.

وقال حمد في تصريحات لـ FilGoal.com: "لعبنا المباراة ونحن منقوصين منذ الدقيقه 20 بعد طرد شكرى نجيب ومع هذا ادى الفريق بشكل جيد واعتاد اللاعبين على نفس الأجواء فى المباريات الرسميه".

أخبار متعلقة
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول يوضح حقيقة عدم عودة بن يوسف إلى مصر عماد سليمان لـ في الجول: إيهاب جلال يريد الاستمرار مع الإسماعيلي الإسماعيلي: لدينا إصرار على مواجهة الأهلي في الإسماعيلية منذ موسمين ولكن المدرب العام للإسماعيلي: أمامنا مباريات مصيرية وهذا جدولنا بعد العودة من الراحة

وتابع "لقد أشركنا اللاعبين الصاعدين لأكثر من ساعة فى لقاء صعب وأمام فريق كبير ومع هذا أدوا بشكل جيد".

وأضاف "كما اننا لعبنا المباراة واللاعبين مجهدي بدنيا بعد أن خضنا تدريبا قوىا صباح يوم اللقاء".

و اكمل "ما أسعدنا انه لم تكن هناك إصابات مما يدل على نجاح اللاعبين فى تحمل الأحمال البدنيه الكبيره وهو أمر مهم لأننا مقبلون على مباريات قوية وصعبه أمام بيراميدز، والاهلى، والزمالك، وإنبى على التوالي".

وأتم حمد حديثه مشيدا بأداء عددا من الصاعدين مثل ابراهيم حسن ومحمد عبد السميع ومحمد نصر ومصطفى فارس ومحمد ايهاب.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز يوم 2 أغسطس.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بعد خوضه لـ 27 مباراة.

الإسماعيلي المصري حمد إبراهيم
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الإسماعيلي يتحدث عن إيجابيات ودية المصري رغم الهزيمة 45 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول (2) – فرح عبد العزيز تتحدث عن الصين "المختفية".. وكيف استعدت مصر لأولمبياد طوكيو 51 دقيقة | طوكيو 2020
ليكيب: رونالدو قد يدخل في صفقة تبادلية مع إيكاردي 54 دقيقة | الدوري الفرنسي
ديباي: أتيت إلى برشلونة للفوز بالعديد من الألقاب..ومستعد للقتال من أجل كومان ساعة | الدوري الإسباني
رسائل من الخطيب للاعبين والجمهور بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كيف تتابع أولمبياد طوكيو على في الجول أول بأول ساعة | طوكيو 2020
ميلان يمدد إعارة دياز لموسمين 2 ساعة | الدوري الإيطالي
ديلي ميل: مفاوضات ليفربول مع هندرسون تتعقد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة 3 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 4 الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي.. وقناة الأخير تعتذر
قد ينال إعجابك