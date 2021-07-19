ديباي: أتيت إلى برشلونة للفوز بالعديد من الألقاب..ومستعد للقتال من أجل كومان

شدد ممفيس ديباي لاعب برشلونة الجديد على أنه انضم للنادي الكتالوني أملا في التتويج بالكثير من الألقاب.

ممفيس ديباي النادي : برشلونة برشلونة

وكان برشلونة قد أعلن عن ضم ديباي في صفقة انتقال حر، بععدما انتهى تعاقده مع أولمبيك ليون.

ووصل ديباي اليوم الإثنين لبرشلونة من أجل إجراء الكشف الطبي وبدء فترة الاعداد للموسم الجديد مع الفريق.

وقال ديباي في تصريحات لتليفزيون برشلونة: "أنه يوما خاص، أنا متحمس جدا للذهاب للنادي والملعب، كل شيء جميل للغاية وسيكون يوما رائعا".

واستمر "أتمنى أن أفوز بالعديد من الألقاب، ولهذا السبب جئت إلى هذا النادي الرائع، إنه ما يمثله هذا النادي العظيم صاحب التاريخ الحافل، أتطلع إلى مقابلة الجميع في النادي".

وتابع "لقد عدت للتو من الإجازة والآن حان الوقت لإعادة التركيز، أريد أن أبدأ الموسم بشكل جيد وأن أركز بشكل كامل هنا، سأحاول التكيف في أسرع وقت".

وأضاف "أحب أن ألعب كرة هجومية وأن أبدع في الملعب، وأصنع الفرص والتمريرات الحاسمة، أسلوب لعب برشلونة مثالي بالنسبة لي".

وأتم "لقد قطعت أشواطا كبيرة مع رونالد كومان وخاصة في المنتخب الوطني، لقد منحني الكثير من الثقة وساعدني أيضا عندما أصبت، لقد قدم لي الكثير من الدعم وأصر على مجيئي إلى النادي الأفضل في العالم، أنا سعيد بوجوده هنا ومستعد للقتال من أجله".

وشارك ديباي مع ليون الموسم الماضي في 40 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 22 هدفا وصناعة 12 آخرين.