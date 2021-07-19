ميلان يمدد إعارة دياز لموسمين

أعلن نادي ميلان في بيان رسمي عن الوصول لاتفاق مع ريال مدريد لتمديد إعارة براهيم دياز لمدة موسمين.

براهيم دياز النادي : ميلان ميلان

وأشار البيان إلى أن عقد دياز مع النادي الإيطالي سيستمر حتى 30 يونيو 2023.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فأن الصفقة تشمل بند أحقية الشراء بعد الموسمين مقابل 22 مليون يورو، كما أن ريال مدريد أيضا لديه بند إعادة الشراء مقابل 27 مليون يورو.

كان اللاعب قد قصى الموسم الماضي معارا لصفوف الروزينيري، وساهم في تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

اللاعب صاحب الـ 21 عاما كان قد شارك مع ميلان الموسم الماضي في 39 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

براهيم كان قد انتقل لريال مدريد من صفوف مانشستر سيتي، ولم يشارك مع الميرينجي سوى في 21 مباراة وأحرز خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

ويعد دياز هو الصفقة السادسة لميلان في موسم الانتقالات الحالي، بعد التعاقد مع توموري وتونالي بشكل نهائي.

كما أتم الفريق التعاقد مع أوليفييه جيرو من تشيلسي، وبالو توريه من موناكو، ومايك مايجنان حارس ليل.