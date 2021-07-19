5 ألعاب جدبدة تشاهدونها في طوكيو 2020

في كل دورة ألعاب أولمبية تحاول العديد من الرياضات الجديدة التقدم بطلب للمشاركة، حتى تحصل على شرف مسمى الرياضة الأولمبية.

أبرز الأمثلة هي رياضة الاسكواش التي تقدم الطلب مع كل دورة أولمبية للمشاركة، ولكن لم تحصل على الموافقات لتكون رياضة أولمبية حتى الآن.

وفي ريو دي جانيرو 2016 تواجدت رياضة الرجبي والجولف.

وفي طوكيو 2020 قررت اللجنة الأولمبية الدولية إضافة خمس رياضات جديدة، لدورة الألعاب الأولمبية.

ركوب الأمواج

ركوب الأمواج هي إحدى الرياضات التي انضمت للألعاب الأولمبية والتي ستبدأ في طوكيو 2020.

ركوب الأمواج بدأت في هاواي في القرن الرابع عن طريق البولينيزيين والذين اصطحبوا معهم عاداتهم بركوب الأمواج إلى هاواي.

تعتمد اللعبة على تزلج الرياضي على وجود اللوح والأمواج والتي تساعد الرياضي على التحكم بها بدون الوقوع في المياه.

في 2018 أعلن الاتحاد الدوري لركوب الأمواج عن مشاركة الللعبة لأول مرة في دور الألعاب الأولمبية بداية من طوكيو 2020.

وستقام مسابقات اللعبة في المحيط وليس في حمام سباحة ولا أمواج اصطناعية.

سيتم تقسيم المتسابقين إلى مجموعات، إذ يلعب كل أربع رياضيين ضد بعضهم في وقت واحد، وتستمر الجولة من 20 إلى 25 دقيقة في كل مرة، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى الجولة التالية.

ويحق لراكب واحد فقط ركوب الموجة الواحدة في المرة وتكون الأولوية للراكب الأقرب إلى القمة، وإذا حدث تداخل بين الراكب صاحب حق المرور في الموجة وراكب آخر، يتعرض الأخير لعقوبة تصل إلى خصم للنقاط.

وتحدد لجنة للتحكيم أداء كل متسابق من موجة إلى أخرى وتعطيه درجات من واحد إلى عشرة، وتستند النتائج على صعوبة المناورات التي يؤديها الراكب، ويتضمن ذلك السرعة والقوة والتدفق في كل مناورة.

التسلق

التسلق هي الرياضة الثانية التي ستنضم لدورة الألعاب الأولمبية بداية من طوكيو 2020.

كانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت عن انضمام التسلق لدورة الألعاب الأولمبية في 3 أغسطس من عام 2016، بعد ان قدم الاتحاد الدولي للتسلق طلبا للمشاركة في 2015.

التسلق هي واحدة من الرياضات الخطرة، سواء كانت تسلق الجبال أو الجدران، ولكن في أولمبياد طوكيو، سيتسلق الرياضيون جدران صناعية مع مراعاة كافة سبل الأمان خلال المسابقة.

ومن المقرر أن يتم دمج ثلاثة أنواع من التسلق ليحصل المتسابقون على ميدالية واحدة في كل جنس وهم التسلق الرئيسي، والتسلق الصخري، والتسلق السريع.

وعلى الرغم من رغبة اتحاد التسلق بالحصول على ميدالية ذهبية لكل نوع، لتدخل اللعبة بثلاث مسابقات مختلفة، إلا أن اللجنة الأولمبية قررت دمجهم في مسابقة واحدة وإعطاء ميدالية للرجال وميدالية للسيدات فقط.

ويتم حسم الفائز في المسابقة باحتساب مدة وصول كل متسابق للقمة والمتسابق الي يصل في المدة الأقل يكون هو الفائز في المسابقة.

التزلج

بدأت رياضة التزلج بالشكل الحالي كما نعرفها في أربعينيات القرن الماضي، حينها أراد راكبو الأمواج إيجاد شيئا بديلا في الأوقات التي تكون بها المياه مسطحة وبدون أمواج، وحينها كانت تسمى بركوب الأمواج على الرصيف.

ووافقت اللجنة الأولمبية على إضافة التزلج على اللوح في طوكيو 2020، كما تم الموافقة على مشاركتها أيضا في دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وتنقسم رياضة التزلج إلي مسابقتين الأولى تكون في الشارع باستخدام السلالم والمنحدرات والقضبان.

أما الشكل الثاني يكون في الحدائق، وهو عبارة عن وعاء كبير بشكل مجوف يتنافس بداخله المتسابقون، ويفوز من يصمد لمدة أطول في حالة تزلج.

وستحصل اللعبة على ميداليتين على مستوى الرجال وأخرتين للسيدات.

الكاراتيه

الكاراتيه هي لعبة استعراضية يابانية لها تاريخ عريق، إذ يعود تاريخ اللعبة إلى القرن العشرين وتحديدا عام ،1912، حينما ضمت الإمبراطورية اليابانية مملكة ريوكيو لتنتقل اللعبة من سكان ريوكيو الذين درسوا اللعبة أثناء هجرتهم لليابان، بغرض البحث عن عمل.

وفي عام 1924 أنشأت جامعة كيو أول نادي جامعي للكاراتيه في اليابان.

وتنضم رياضة الكاراتيه للألعاب الأولمبية للمرة الأولى في طوكيو 2020.

ستضم منافسات الكاراتيه في أولمبياد 2020 ثمانية أحداث، سيتم تقديم نوعين من تخصصات الكاراتيه: الكوميتيه وهو رياضة السجال وسيحتوي على ثلاث فئات للوزن لكل من الرجال والنساء.

الكاتا هو النظام الفردي، وسيكون له حدث واحد لكل من الرجال والنساء. يختار المتسابقون الكاتا للتظاهر من بين 102 كاتا معترف بها من قبل الاتحاد العالمي للكاراتيه. لا يسمح للمتسابقين بعرض نفس الكاتا مرتين خلال البطولة، سيكون لكل حدث 10 متنافسين.

وستشارك مصر في لعبة الكاراتيه في طوكيو 2020، ويعد أبرز المشاركين المصريين والمرشحين للحصول على ميداليات هم، جيانا فاروق وعلي الصاوي.

البيسبول

اللعبة الأخيرة هي لعبة البيسبول والتي بدأت في منتصف خمسينيات القرن الـ 18 في نيويورك والتي وصفتها الصحف المحلية بلعبة التسلية الوطنية، وفي عام 1893 أصبح شكل البيسبول بالشكل الحالي للعبة.

وعلى عكس الألعاب الأخرى فالبيسبول لها تاريخ كبير في دورة الألعاب الأولمبية ولكنها لم تكن ضيفا دائما أبدا.

مشاركة البيسبول في طوكيو 2020 ستكون رقم 14 في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية.

كانت المشاركة الأورى لرياضية البيسبول في عام 1904، وأخذت اللعبة في الغياب والاشتراك في أكثر من دورة.

وكانت المشاركة الأخيرة للعبة البيسبول في عام 2008 وحينها حصل منتخب كوريا الجنوبية على الميدالية الذهبية.

اللعبات الخمسة الجديدة ستوفر 18 منافسة جديدة بدورة الألعاب الأولمبية، وسيشارك بهم 474 رياضي.

ومن المنتظر أن تبدأ دورة الألعاب الأولمبية يوم 23 يوليو المقبل وستستمر حتى 8 أغسطس.

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