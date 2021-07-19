موندو: ديست باقي في برشلونة على الرغم من اهتمام بايرن ميونيخ

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن رغبة سيرجينيو ديست لاعب برشلونة في البقاء في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وكانت إذاعة "راديو كاتالونيا" قد كشفت عن رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد معه، إذا أن النادي الألماني قد كان يرغب في التعاقد معه قبل انضمامه لبرشلونة عندما كان لاعبا في صفوف أياكس.

ووفقا لـ"موندو ديبروتيفو" فأن اللاعب الأمريكي لا يرغب في الرحيل عن برشلونة أبدا، ويريد أن يكون لاعبا مهما في الفريق الموسم المقبل، كما أن كومان يرى أن اللاعب مفيد في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

ويشارك ديست حاليا مع الفريق في فترة الاعداد للموسم المقبل.

وسيلعب برشلونة مباراته الودية الأولى استعدادا للموسم الجديد أمام جيمناستيك يوم الأربعاء المقبل.

وشارك اللاعب صاحب الـ عاما الموسم الماضي في 44 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف وحيد.