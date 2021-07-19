رونالدو يخيف لاعبي برشلونة في غرفة الملابس

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن صورة خبر إصابة كريستيانو رونالدو السابقة بفيروس كورونا تواجدت في غرفة خلع ملابس برشلونة.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس برشلونة

وتعرض كريستيانو رونالدو للإصابة بفيروس كورونا الموسم الماضي مما أبعده عن المواجهة الأولى أمام برشلونة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وجاء عنوان الخبر المتواجد في غرفة خلع ملابس برشلونة "عينة كريستيانو رونالدو ما زالت إيجابية، وفرص لحاقه بمباراة برشلونة تتقلص".

الخبر لم يكن الوحيد في غرفة خلع ملابس برشلونة مع عديد الأخبار الأخرى والتي كان هدفها توعية اللاعبين عن مخاطر فيروس كورونا وضرورة توخي الحذر.

رونالدو عاد ليشارك أمام برشلونة في المباراة الثانية مسجلا هدفين في المباراة التي انتهت بانتصار يوفنتوس بثلاثة أهداف نظيفة.

وكان كريستيانو رونالدو قد فاز بلقب هداف يورو 2020 بعد تسجيله خمسة أهداف بالإضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة.