هداية ملاك وعلاء أبو القاسم يحملان علم مصر في افتتاح طوكيو 2020

الإثنين، 19 يوليه 2021 - 16:57

كتب : محمد سمير

هداية ملاك - علاء أبو القاسم

يحمل الثنائي، هداية ملاك بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية ريو 2016، وعلاء أبو القاسم بطل السلاح حامل فضية لندن 2012، علم مصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

وقرر هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والبعثة المصرية في طوكيو، أن يحمل الثنائي العلم، بعد مشاورات مع قيادات اللجنة والبعثة في الساعات الماضية، واستعراض قائمة المشاركين والوقوف على بعض المعايير الخاصة بحملة الأعلام .

أكد حطب في تصريحات صحفية: "قيادة البعثة رأت إرسال العديد من الرسائل الخاصة من خلال اختيار الثنائي وأهمها تحفيز جميع اللاعبين واللاعبات على الاداء والسعي وراء الإنجاز، وبالتالي الفوز بالتكريم المناسب ومنه حمل علم البلد والسير في مقدمة البعثة المصرية ، ومن هنا جاء اختيار بطل وبطلة من ميادين الدورات الأولمبية".

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وتعد تلك المرة الأولى، التي يحمل فيها ثنائي علم مصر، في تاريخ مشاركات البلاد في الدورات الأولمبية.

وأشار حطب: "حمل العلم في الدورات الأولمبية مسئولية كبيرة وكان لزاما علينا التأكيد على أن بعثتنا تضم أبطالا وبطلات صالوا وجالوا في الدورات الأولمبية وصاروا أجدر لقيادة ومصاحبة باقي اللاعبين واللاعبات نحو تكرار الإنجازات في طوكيو ".

وحمل أحمد الأحمر أسطورة مصر في كرة اليد، علم مصر في أولمبياد ريو الماضية.

طوكيو 2020 حملة علم مصر
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