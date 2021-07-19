أسامة الملولي يعلن انسحابه من أولمبياد طوكيو

الإثنين، 19 يوليه 2021 - 14:51

كتب : FilGoal

أسامة الملولي

أعلن التونسي أسامة الملولي انسحابه من أولمبياد طوكيو 2020 قبل أيام من انطلاقها بسبب خلافات مع اتحاد السباحة التونسي.

وسبق لأسامة الملولي تحقيق 3 ميداليات أولمبية لصالح تونس خلال المنافسات السابقة.

وكتب الملولي عبر حسابه الشخصي: "بعد شهر من المحنة، فقدت كل أمل في المصالحة أو كسب قضيتي".

أخبار متعلقة
حدث غير متوقع يهدد مسابقات الكانوي والتجديف في طوكيو 2020 طوكيو 2020 - عزل 6 رياضيين من بعثة بريطانيا بسبب مخالطة مصاب بفيروس كورونا طوكيو 2020 - بسنت حميدة مهددة بالغياب عن الأولمبياد بسبب الإصابة طوكيو 2020 - 3 إصابات بفيروس كورونا في صفوف منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي

وتابع "لذلك قررت الانسحاب من المنافسات الدولية وأولمبياد طوكيو".

وكان الملولي قد حقق ذهبية أولمبياد بكين 2008 في منافسات 1500 متر حرة.

كما نجح الملولي في تحقيق ميداليتين في أولمبياد لندن 2012 بعد الفوز بذهبية الماراثون 10 كيلو متر وبرونزية 1500 متر حرة للسباحة.

طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو سباحة أسامة الملولي تونس
نرشح لكم
أخر الأخبار
هداية ملاك وعلاء أبو القاسم يحملان علم مصر في افتتاح طوكيو 2020 18 دقيقة | طوكيو 2020
أرسنال يعلن ضم لوكونجا من أندرلخت 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدفان ذاتيان بطريقة غريبة.. الاتحاد الغاني يفتح تحقيقا في التلاعب في نتيجة مباراة بالدوري المحلي 51 دقيقة | إفريقيا
أسامة الملولي يعلن انسحابه من أولمبياد طوكيو 2 ساعة | طوكيو 2020
يوم مشحون للمنتخب الأولمبي في سابورو 2 ساعة | طوكيو 2020
حوار في الجول (1) - فرح عبد العزيز عن سر تفوق الصين في تنس الطاولة.. والأصعب بين الفردي والزوجي 2 ساعة | طوكيو 2020
حدث غير متوقع يهدد مسابقات الكانوي والتجديف في طوكيو 2020 2 ساعة | طوكيو 2020
أحد أكبر رعاة الأولمبياد يتراجع عن عرض الإعلانات خلال المسابقات 3 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة 3 الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي.. وقناة الأخير تعتذر 4 فرجاني ساسي يودع الزمالك
قد ينال إعجابك