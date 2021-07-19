أسامة الملولي يعلن انسحابه من أولمبياد طوكيو

أعلن التونسي أسامة الملولي انسحابه من أولمبياد طوكيو 2020 قبل أيام من انطلاقها بسبب خلافات مع اتحاد السباحة التونسي.

وسبق لأسامة الملولي تحقيق 3 ميداليات أولمبية لصالح تونس خلال المنافسات السابقة.

وكتب الملولي عبر حسابه الشخصي: "بعد شهر من المحنة، فقدت كل أمل في المصالحة أو كسب قضيتي".

وتابع "لذلك قررت الانسحاب من المنافسات الدولية وأولمبياد طوكيو".

وكان الملولي قد حقق ذهبية أولمبياد بكين 2008 في منافسات 1500 متر حرة.

كما نجح الملولي في تحقيق ميداليتين في أولمبياد لندن 2012 بعد الفوز بذهبية الماراثون 10 كيلو متر وبرونزية 1500 متر حرة للسباحة.