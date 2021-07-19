يوم مشحون للمنتخب الأولمبي في سابورو

الإثنين، 19 يوليه 2021 - 14:50

كتب : FilGoal

المنتخب الأولمبي

خاض المنتخب الأولمبي، يوما مشحونا بالأحداث، في سابورو، حيث يخوض أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020 ضد إسبانيا.

بدأ اليوم في التاسعة صباحا بمحاضرة من فيفا، مع اللاعبين والجهاز الفني، عبر برنامج زووم، للحديث عن قواعد اللعب النظيف خلال البطولة والحالات التحكيمية وقواعد التنظيم في المباراة.

في نفس الوقت اجتمع الجهاز الإداري والطبي مع لجنة من فيفا، تضم منسق مجموعة المنتخب، للمراجعة على كافة جوازات السفر وتوضيح عدد التغييرات في أي مباراة، وهم 5، مع تغيير إضافي في الوقت الإضافي.

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وبعدها انتقل الفريق والجهاز لاستخراج تصاريحهم الخاصة بالبطولة.

وخاض الفريق بعد ذلك تدريبا مسائيا استعدادا لمواجهة إسبانيا.

وأكد الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب على جاهزية جميع اللاعبين، والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية.

ويفتتح منتخب مصر الأولمبي مبارياته في أولمبياد طوكيو أمام إسبانيا يوم 22 يوليو على ملعب سابورو دوم.

طوكيو 2020 المنتخب الأولمبي
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