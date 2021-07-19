حوار في الجول (1) - فرح عبد العزيز عن سر تفوق الصين في تنس الطاولة.. والأصعب بين الفردي والزوجي

الإثنين، 19 يوليه 2021 - 14:39

كتب : محمد سمير

فرح عبد العزيز - تنس طاولة

تشارك فرح عبد العزيز في أولمبياد طوكيو 2020 وتمثل منتخب مصر للفرق في رياضة تنس الطاولة.

وترى فرح عبد العزيز أن دولة الصين تبعد بمستواها كثيرا عن باقي الدول.

وقالت فرح عبد العزيز لـ FilGoal.com: "بدأت رياضة تنس الطاولة وعمري 5 سنوات بسبب ممارسة شقيقتي للعبة".

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وتابعت "تنس الطاولة رياضة بدون احتكاك ويسمح فيها اللعب بالحجاب لذلك أعتقد أنها مناسبة لأي سيدة".

وأضافت فرح "الصين متميزة جدا في رياضة تنس الطاولة وبفارق كبير عن أقرب المنافسين".

وأوضحت لاعبة مصر "تنس الطاولة رياضة شعبية في الصين مثل كرة القدم في مصر وأبطالها هناك يتصدرون المشهد".

وواصلت "آسيا بشكل عام متفوقة في اللعبة ولكن الصين في الصدارة وتأتي بعدها باقي الدول".

وبالحديث عن منافسات الفردي والزوجي قالت: "أعتقد أن الزوجي أصعب لأنك تلعب بجوار شخص آخر عليك التركيز في تحركاته وطريقته".

واختتمت تصريحاته "هناك ميزة في منافسات الزوجي وهي إن لم تكن في حالتك فزميلك قد يدفعك للأمام".

طوكيو 2020 فرح عبد العزيز تنس طاولة
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