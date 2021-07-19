حدث غير متوقع يهدد مسابقات الكانوي والتجديف في طوكيو 2020

يتابع مسؤولو أولمبياد طوكيو 2020 بحذر زيادة مطردة في أعداد المحار الطافي في ملعب سي فوريست ووترواي، في خليج طوكيو، الذي من المفترض أن يستضيف مسابقات الكانوي والتجديف.

وزادت أعداد المحار بشكل كبير، لتدفع اللجنة المنظمة ما يزيد عن مليون دولار للإصلاح السريع قبل المنافسات التي ستنطلق خلال أيام.

والتصقت أعداد المحار بطافيات تم تركيبها على سطح المياه لضمان عدم وجود أمواج تعيق المسابقات، لكن وجود المحار تسبب في غرق تلك الطافيات.

وتم سحب المعدات المنتشرة على طول 5.6 كيلومتر لتنظيفها، مع إزالة 14 طن من المحار الملتصق بها.

ويمثل مصر في البطولة لاعبا برياضة التجديف. هو عبد الخالق البنا في منافسة سباقات الفردي.

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