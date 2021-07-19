أحد أكبر رعاة الأولمبياد يتراجع عن عرض الإعلانات خلال المسابقات

تراجعت شركة تويوتا اليابانية العملاقة، أحد أكبر رعاة أولمبياد طوكيو 2020، عن عرض الإعلانات التلفزيونية خلال الحدث الرياضي الضخم.

وقال أكيو تويودا المدير التنفيذي لعملاق صناعة السيارات الياباني: "القرار تم اتخاذه نظرا لإقامة المسابقات دون جمهور. لن نعرض إعلانات متعلقة بالمسابقات في اليابان".

ورجحت تقارير صحفية أن قرار تويوتا يعود لتراجع التأييد الشعبي لإقامة الأحداث في اليابان، في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويأتي قرار تويوتا، بعد إصابة لاعب الكرة الطائرة الشاطئية، التشيكي أوندريج بيروسيتش بفيروس كورونا، ليسجل ثالث حالة داخل القرية الأولمبية، ليصبح مهددا مع شريكه ديفيد شواينر بالخروج من البطولة دون لعب حيث يخوضان أول مواجهة بعد أسبوع.

وفي الوقت نفسه، يتابع منظمو البطولة موقف 60 شركة يابانية دفعت أكثر من 3 مليار دولار لرعاية البطولة، إذا كانوا سيقومون بنفس الخطوة التي قامت بها تويوتا.

وقال ماسا تاكايا المتحدث الرسمي باسم أولمبياد طوكيو: "الرعاة والشركاء يعانون في مساندة البطولة في ظل الموقف الشعبي المختلط تجاهها".

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