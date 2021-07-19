الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن ناديه لن يلعب مباريات دون سداسي الفريق المنضم للمنتخب الأولمبي، في شهر أغسطس.

وقال عبد الحفيظ: "سنلعب 3 مباريات ضد البنك الأهلي والإنتاج وأسوان أيام 22 و25 و29 يوليو".

وكشف "إذا تأهل المنتخب الأولمبي للدور الثاني لن نلعب مباريات في أغسطس بدون السداسي الدولي".

وينضم كل من محمد الشناوي، وأكرم توفيق، وأحمد رمضان "بيكام"، وناصر ماهر، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، للمنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو.

ويفتتح المنتخب المصري مبارياته أمام إسبانيا 22 يوليو ثم الأرجنتين 25 يوليو وأخيرا أستراليا 28 يوليو.

وشدد عبد الحفيظ "الدوري في يد الأهلي، لا ننتظر مساعدة من أحد، لدينا الأفضلية إذا فزنا بالمؤجلات، نحن حامل اللقب. سنخصص خلال الفترة القادمة مكافآت مضاعفة وخصم مضاعف لأهمية بطولة الدوري بالنسبة لنا فهي تبقى بنفس أهمية دوري الأبطال".

وأتم "تنتظرنا مباراة البنك الأهلي، تحدثنا في عز الفرحة بدوري الأبطال أننا تعادلنا مع البنك الأهلي في الدور الأول، ما يبين أهمية اللقاء بالنسبة لنا، حققنا بطولة غالية ولكن هناك بطولة الدوري نتطلع لتحقيقها".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن الأهلي الذي لعب 4 مباريات أقل.