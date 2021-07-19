موسيماني: نعتمد على 7 طرق لتنفيذ الركلات الثابتة.. وعندما كشفنا عن ذلك الناس لم تصدق

الإثنين، 19 يوليه 2021 - 00:27

كتب : عمرو عبد المنعم

موسيماني

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن اعتماده على عدة طرق لتنفيذ الركلات الثابتة مع الفريق الأحمر.

وقال موسيماني عبر قناة النهار: "الأهلي يستحوذ على الكرة لأنك إذا أردت تحقيق الفوز عليك الاحتفاظ بالكرة، مانشستر سيتي يحتفظ بالكرة وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وبرشلونة ونحن نفعل مثلهم".

وأضاف "نهائي إفريقيا أمام الزمالك منحني بعضا من الثقة، كنا نخطط للهدف الأول الذي سجله عمرو السولية وعندما كشفنا ذلك الناس لم تصدق".

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وأفصح "نعتمد على 7 طرق مختلفة لتنفيذ الركلات الثابتة ولكن أي طريقة سيتم تنفيذها لا أحد يعلم، هل هي الطريقة الأولى أم الخامسة أم السابعة؟ والركنية التي سجلنا منها أمام الزمالك نُفذت بنفس الطريقة التي سجلنا منها أمام صن داونز".

وأكمل "أفشة ومعلول هما المسؤولين عن تنفيذ الركلات الثابتة والحرة، أنا أخبرتهم بالطرق الـ7 لتنفيذ الركلات وهما من يقرران اختيار الطريقة أثناء المباراة".

وأتم تصريحاته "لم أعلم محمد شريف كيف يحرز الأهداف ولكني أحدثه دائما عن كيفية التحرك بشكل جيد وهو يستغل ذلك".

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2021 بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في النهائي بثلاثية دون رد، ليحصد اللقب العاشر في تاريخه.

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